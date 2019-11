Situație incredibilă în Pro România. Șeful organizației de Tineret Timiș, DJ la chefuri de interlopi

Scandal în PRO România Timiș. Coordonatorul organizației de Tineret, Adrian Buda, apare într-o fotografie alături de antrenorul Dan Alexa și de un cunoscut interlop timișorean, Sorin Udrea.

"Îmi pare rău că Pro România Timiş trece prin această criză de imagine, dar era de aşteptat. M-am retras din funcţia de coordonator al Organizaţiei Judeţene de Tineret din cauza managementului politic dezastruos exercitat de domnii Adrian Pau şi Nicuşor Birău. Am simţit că tinerii alături de care am dezvoltat filiala judeţeană nu mai pot fi reprezentaţi de asemenea şefi, că lideri nu sunt. Nu mă interesează să revin în activitatea de partid, atâta vreme cât Pro România Timiş e condusă de acest tandem. Alături de echipa mea de tineri, am organizat acţiuni şi dezbateri culturale la care au participat nume de referinţă din Timişoara, profesori, maeştri în arte, iar lista poate continua. Nu pot dialoga cu manelişti politici.", scrie fostul coordonator al filialei de Tineret, David Bota.

Vezi aici fotografia.