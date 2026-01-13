Şoferii români au cheltuieli uriaşe cu maşina, după majorarea impozitelor şi scumpirile de la pompă. Cât muncesc ca să le plătească

Şoferii români au cheltuieli uriaşe cu maşina, după majorarea impozitelor şi scumpirile de la pompă. Foto: Getty Images

Să fii proprietar de maşină devine un lux, anul acesta, în România. De când s-au mărit impozitele, chiar şi de 20 de ori pentru cele hibrid, care aveau reducere, site-urile de profil s-au umplut cu anunţuri de vânzări. Un şofer care câştigă salariul mediu pe economie, 5.000 de lei pe lună, şi are o maşină de capacitate medie ajunge să muncească, în 2026, două luni doar pentru maşină.

În 2026, s-au mărit impozitele auto, s-au scumpit asigurările RCA, iar la un calcul simpul, un şofer care deţine o maşină de 1400-1600 cmc plăteşte un impozit de 160 lei pe an. Dacă mai adăugăm o rovinietă, este şi aceea 250 lei pe an, RCA-ul - 1500 de lei, ITP-ul - 250 lei, plus revizii banale - 1.500 lei.

De asemenea, şi carburantul pe un an, la un rulaj de 12.000 km, ar ajunge la 6.000 de lei. Deci în total, peste 10.000 de lei, anual, cheltuie un şofer din România doar pentru că este proprietar de maşină.

Iar dacă autoturismul este mai puternic sau este hibrid, atunci impozitul ajunge la 1.000 lei pe an, dar aceste calcule nu includ reparaţii majore sau asigurarea CASCO. În astfel de cazuri s-ar mai fi adăugat 1.000 de euro pe an.

Cum explică Guvernul noile impozite auto

Guverul României a explicat, duminică, printr-un comunicat de presă, de ce cresc impozitele pentru autovehiculele hibrid și din ce cauză acestea sunt diferențiale, în funcție de emisiile de dioxid de carbon.

„Sistemul de impozitare a autovehiculelor a fost construit pe baza unui criteriu administrativ stabil şi uşor de aplicat, respectiv capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în fracţiuni de 200 cm³.

Acest mecanism, utilizat în mod tradiţional, a fost menţinut ca structură de bază pentru a asigura continuitate, predictibilitate şi aplicare uniformă la nivelul autorităţilor locale. Autorităţile erau pregătite, software-urile lor erau adaptate la aceste tipuri de calcule legate de capacitatea cilindrică a motorizării”, a explicat Guvernul duminică, într-un document.

Impozitul auto a crescut semnificativ în 2026, după schimbarea modului de calcul față de anul trecut. În unele situații, sumele de plată sunt chiar de zece ori mai mari, cele mai afectate fiind mașinile hibride.

Dacă în 2025 unii bucureșteni achitau mai puțin de 10 lei pe an pentru un autoturism hibrid, anul acesta nota de plată este mult mai mare. Până acum, în Capitală, mașinile hibride beneficiau de o reducere de 95% la impozit. Din 2026, primăriile mai pot acorda cel mult o reducere de 30%, și doar în cazul mașinilor plug-in hibrid.

Pentru autoturismele full hibrid și mild hibrid, facilitatea fiscală a fost eliminată complet, ceea ce se reflectă direct în sumele mai mari pe care proprietarii trebuie să le plătească, apropiate de valorile pentru mașinile convenționale.