Cum a ajuns cel mai celebru șofer de autobuz din România pe TikTok. „Toate acele clipuri cu vibe-ul de dimineaţă, de la ora 04:00”

sursa foto: Antena 3 CNN

Are aproape şase milioane de like-uri, peste 133.000 de oameni care-l urmăresc pe TikTok şi sute de clipuri video care au devenit virale. Gabriel Dogaru le arată tuturor cum merge la sală, ce mănâncă, cum dansează. Dar mai arată şi partea frumoasă şi amuzantă a meseriei sale: cea de şofer al Societăţii de Transport Bucureşti (STB).

Cele mai multe clipuri ale acestuia sunt cele pe care le face la patru dimineaţa, ora la care el trebuie să se prezinte la muncă, pentru a verifica dacă totul e în regulă cu autobuzul pe care-l conduce. Şi, pentru că e iarnă, trebuie să pornească şi căldura.

› Vezi galeria foto ‹

"Era pandemie şi mă plictiseam. Nu era nimeni pe stradă"

La fel ca mulţi români, l-am descoperit şi eu tot pe TikTok. Şi am vrut să-l întâlnesc. Aşa că ne-am întâlnit joi dimineaţă, la ora 05:00, în Militari, locul în care aşteaptă autobuzele STB să intre în curse.

În această zi, Gabriel Dogaru trebuie să meargă pe traseul 163 (Piaţa Operei – Giuleşti Sârbi), care are 26 de opriri.

„Sunt şofer de autobuz de 26 de ani. Şi am mai lucrat la fabrica de ţigări din Regie cinci ani”, îşi începe el povestea.

Apoi îmi spune cum a început aventura cu TikTok-ul, care l-a transformat în cel mai cunoscut şofer de autobuz din ţară.

„Era anul 2020, era pandemie şi lucram în tura de noapte. Nu era nimeni pe stradă şi mă plictiseam. Am auzit de TikTok, am văzut cum e şi mi-am făcut şi eu”, spune Gabriel Dogaru.

"Cred că zâmbetul şi bucuria mea de-a trăi le place cel mai mult"

Care sunt videoclipurile cele mai gustate de public?

„Toate acele clipuri cu vibe-ul de dimineaţă, de la ora 04:00. Astea le plac cel mai mult. Cred că le preferă pentru că îi fac pe oameni să zâmbească foarte de dimineaţă. Aşa am devenit viral. Cele cu glume nu prea le gustă, nu ştiu de ce. Dar eu cred că zâmbetul meu le place cel mai mult. Şi bucuria mea de a trăi. Le-am arătat că poţi trăi şi cu bani, şi fără bani, cu zâmbetul pe buze”, mărturiseşte bărbatul

Cât despre comentarii negative, mai are parte şi de ale celor care susţin că „nu le place că un şofer de autobuz face tiktok şi nu îşi vede de treaba lui”.

„Ba eu îmi văd de treabă. Că eu fac tiktokuri dimineaţa şi în pauzele dintre curse. Nu interacţionează tiktok-ul cu meseria. Iar şefii nu au ce să îmi spună. Că eu nu fac nimic rău, nu vorbesc nimic de societate, doar îmi promovez meseria asta pe care o fac de 26 de ani”, explică Gabriel Dogaru.

S-a întâmplat să-l şi recunoască, uneori, oamenii din autobuz.

„Mă recunosc, îmi fac cu mâna, mă felicită. Soţia mea este coafeză, iar clientele ei mă urmăresc pe TikTok. Şi-i spun cât de pozitiv şi plin de viaţă sunt eu. Cred că şi soţia mea este mândră de mine. Şi, oricum, la cât de scurtă-i viaţa, nu merită să fim supăraţi. Dopamina mea sunt comentariile alea frumoase”, spune bărbatul, zâmbind.

"Dar ce, noi nu suntem oameni? Şoferii de autobuz nu pot avea o părere?"

Îl întreb dacă nu are şi călători nemulţumiţi.

„Oh, ba da! Se întâmplă să mai pui câte o frână, mai tare, aşa! Şi atunci strigă «boule, tâmpitule, suntem saci de cartofi?» Dar eu am învăţat că atunci când sunt nervoşi, mai bine îi laşi în pace pe oameni, nu interacţionezi cu ei”, explică Gabriel Dogaru.

De când a devenit faimos pe internet, bărbatul a mai apărut la ştiri, ba chiar şi la un podcast.

„Acolo, la podcast, printre comentarii era ăsta: de ce ai chemat un şofer de autobuz? Dar ce, noi nu suntem oameni? Şoferii de autobuz nu pot avea o părere?”, se revoltă bărbatul.

Şi, dacă tot am ajuns la păreri, îl întreb de ce a ales să promoveze şi un stil de viaţă sănătos. Îmi mărturiseşte că şi-a întâlnit un prieten pe TikTok, care l-a convins să devină vegan. Apoi s-a lăsat de fumat. Şi nici alcool nu mai bea.

„În 2021 l-am cunoscut pe TikTok pe Răzvan Lăcătuş, de la Cluj. De atunci ne-am împrietenit şi vorbim în fiecare zi: despre alimentaţie, casă, sănătate, trafic. Toate discuţiile astea m-au făcut să mă schimb. Dar m-a schimbat cel mai mult faptul că am redescoperit cititul. De anul trecut şi până acum, am citit peste 50 de cărţi. Şi asta chiar înseamnă ceva, că eu înainte nu citeam nici ziare. Majoritatea cărţilor pe care le citesc sunt despre nutriţie şi sănătate. Ştiţi, eu am avut colegi care au murit la volan. Eu nu vreau să mor”, explică Gabriel Dogaru.

Îl întreb ce nu-i place la traficul din Bucureşti. Îl enervează faptul că oamenii stau cu ochii în telefoane.

„90 la sută stau cu ochii în telefon. De asta se şi fac cozi la semafoare, uită să plece. Şi nu-mi mai place că 80 la sută dintre şoferi nu semnalizează. Semnalizează, te rog eu, ca să ştiu ce să fac! Şi aglomeraţia mă mai enervează”, spune bărbatul.