Statul va sprijini cu 75% din salariu angajaţii aflaţi în şomaj tehnic în urma sancţionării Rusiei

"Deocamdată nu există cazuri de firme care au astfel de probleme. Dar vor fi probabil cazuri în care societăţi comerciale, aţi văzut cazul TMK, în care ne-am implicat şi am intervenit să îşi poate lua salariile, dacă intervine vreo problemă pe lanţul de aprovizionare şi nu mai au materie primă, cu siguranţă producţia se reduce, atunci avem nevoie de o protecţie socială", a spus Marius Budăi.

Angajatorul este sprijinit să nu facă concedieri

"Statul preia o parte din cheltuielile cu angajaţii. Mergem pe acea formă de 75% cum s-a mers şi la pandemie. Ordonanţa de Urgenţă va fi valabilă până la 31 decembrie 2022 şi dacă va fi cazul o vom prelungi", a mai spus ministrul Muncii.

"Am început cu Ucraina şi Rusia, dar am aflat că există firme care au relaţii contractuale şi cu Belarus şi am introdus şi această ţară", a adăugat el.

Potrivit lui Marius Budăi, ordonanţa a fost discutată cu mediul de afaceri şi sunt aşteptate ultimele avize.