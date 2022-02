Ștefan Mandachi și-a publicat facturile uriașe. "1 miliard pe lună" pentru gaze și curent

Omul de afaceri Ștefan Mandachi, cunoscut pentru că a lansat protestul #șîeu și pentru că a construit, simbolic, primul metru de autostradă din Moldova, trage din nou un semnal de alarmă cu privire la colapsul Horeca.

Mandachi şi-a publicat facturile uriuaşe pe care le are de achitat pentru hotelul și restaurantele pe care le deține.Omul de afaceri arată că are de plătit peste 100.000 de lei, doar pentru hotel, iar în aceste condiții industria industria ospitalităţii, deja lovită de restricţiile pandemiei, nu mai are cum supravieţui.

”Ca să vă faceți o idee ce colaps va crea (a creat deja) Guvernul în industria Horeca (și nu numai), după doi ani de restricții dure. Nu ne plângem, doar arătăm cifrele din facturile primite-n poștă: pt. un restaurant de 90 MP, factura la curent pentru luna ianuarie a fost de 17.000 lei, iar pentru un restaurant minuscul, de 33 MP într-un container, factura pentru o lună la curent a fost de 9020 lei. Asta doar curent, fără apă, fără gaz.

La un hotel de 90 camere, curent 28.200 lei, gaz 70.500 lei. Exact! 1 miliard pe LUNĂ!!

Faceți orice business plan vreți și calculați “profitul”.”, scrie Ștefan Mandachi pe contul său de Facebook.