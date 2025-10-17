Studiu OCDE: Singurătatea în rândul tinerilor şi vârstnicilor este în creştere. Foto: Hepta

Un sentiment crescut de singurătate se răspândeşte în rândul tinerilor şi al vârstnicilor din ţările industrializate, conform unui studiu realizat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), transmite agenţia DPA, informează Agerpres.

În rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani, proporţia celor care intră zilnic în contact cu prietenii a scăzut de la 44% în 2015 la 36% în 2022, după o reducere anterioară de 9% între 2006 şi 2015, a anunţat OCDE, joi, la Paris. Între 2018 şi 2022, tinerii au fost grupul cel mai afectat de sentimentul că relaţiile sociale s-au deteriorat, potrivit studiului.

În rândul persoanelor de peste 65 de ani, cea mai semnificativă creştere a izolării sociale a fost observată la toate grupele de vârstă. Proporţia persoanelor care au declarat că nu se întâlnesc niciodată cu prietenii a crescut cu 5,5%, ajungând la 11,4% între 2015 şi 2022.

Cu toate acestea, OCDE a avertizat că aceste cifre reflectă probabil reticenţa de a intra în contact direct cu semenii pe perioada pandemiei de COVID-19. În ansamblu, studiul OCDE a constatat că proporţia locuitorilor din ţările industrializate care se întâlnesc cu alte persoane faţă în faţă a scăzut constant în ultimii 15 ani, în timp ce contactul frecvent cu prietenii şi familia prin telefon sau reţelele sociale a crescut





