Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis. Foto: Inquam Photos/George Călin

ANAF i-a luat miercuri una din casele lui Klaus Iohannis de la Sibiu, conform unor surse citate de Antena 3 CNN.

Astfel, soții Carmen și Klaus Iohannis au semnat deja procesul verbal de predare-primire și au predat casa.

După ce s-a semnat procesul verbal, întrucât Klaus Iohannis nu a predat cheile, inspectorii s-au dus la casă, au forțat, au schimbat yala și urmează să pună un sigiliu.

Conform surselor citate, sotii Iohannis trebuie sa mai dea înapoi și banii - aproape un milion de euro - încasați din chiriii, penalități și dobânzi.

Fostul președinte Klaus Iohannis a fost deja notificat de ANAF să dea înapoi banii pe casa din Sibiu. Imobilul a fost pierdut în instanță definitiv de soții Iohannis. Timp de 17 ani au închiriat această casă unei bănci comerciale. Casa a fost obținută pe acte false.

Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat săptămâna trecută că fostului preşedinte Klaus Iohannis i s-a solicitat predarea imobilului din Sibiu care nu îi mai aparţine şi i s-a comunicat suma pe care o datorează din închirierea acestuia..

„ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului. Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere - preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese", a explicat Nica.

Potrivit unor surse, la jumătatea lunii august, familia Iohannis a primit o notificare prin care era informată că datorează 4,7 milioane de lei (circa 929.000 de euro). Suma reprezintă veniturile din chirii obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat, între anii 2001 și 2015, și recuperat ulterior de stat.