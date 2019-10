Tamara Buciuceanu a murit. Cum l-a salvat actrița de la moarte pe tatăl ei. Îți vor da lacrimile

Foto: Intact Images

Tamara Buciuceanu a murit. Actrița avea 90 de ani.

După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, Tamara Buciuceanu Botez a făcut confesiuni uimitoare, într-un interviu în exclusivitate acordat pentru Antena Stars.

„Am avut o forță morală extraordinară, l-am salvat și pe tata, când era să-l împuște. Am trecut peste momentul ăsta pentru că Dumnezeu ne-a ajutat. M-am dăruit pentru că de mică, la 7 ani, spuneam monologul din poezia Irozii. Tata era avocat, era decanul baroului.

Am jucat în Franța și după aceea a urmat ce vă spun: Germania, Italia, Grecia, Ungaria, Belgia, Olanda, Luxembourg, Danemarca, Suedia, Norvegia, Portugalia, Spania. Asta era în Europa. ”, a povestit actrița într-un interviu emoționant.

A crezut mereu în Dumnezeu și s-a rugat cu toată încrederea.

”Când am urcat la statuia de la Rio de Janeiro. Pentru mine a fost o emoție că nu mai puteam să vorbesc. Am realizat într-o seară, eram cu Stela. Râdeam mereu. Devenisem ca surorile siameze. Am zis: cine a făcut ce am realizat noi? am făcut cu foarte multă atenție și muncă”, a declarat Tamara Buciuceanu.