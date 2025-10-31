Tânăra din Indonezia care e virală pe TikTok în timp ce promovează România: „Pentru iubire am venit aici. Iubitul a fost curajul meu”

Pita Said, Indonezia. sursa foto: Antena 3 CNN

E veselă. Râde mai tot timpul. E plină de viaţă. Ştie mai toate piesele Tatianei Stepa, Mirabelei Dauer şi Mihaelei Runceanu. Le cântă într-o română aproape perfectă, pe care a învăţat-o de la iubitul ei şi de la prieteni. Laudă adesea România şi este virală pe TikTok. Numele ei este Pita Said, are 28 de ani şi este din Indonezia. A venit în România în urmă cu patru ani. Din dragoste, nu de nevoie. S-a îndrăgostit şi de mâncarea, oraşele şi cultura noastră.

„Pentru iubire am venit aici. M-am îndrăgostit de iubitul meu şi el a fost curajul meu”, îşi începe tânăra povestea.

În ţara ei, Pita era contabilă. Spune că nu a visat niciodată la succesul pe care-l are în România, în online.

Mirabela Dauer, cântăreaţa ei preferată

Totuşi, i-a fost şi greu, în special să învețe limba română și să se obișnuiască cu gustul mâncării de la noi.

“Am învăţat română foarte greu în viaţa mea: pentru că are masculin, feminin, neutru. Da, a fost vai de...! Scuze, nu se spune aşa!”, râde ea.

În timpul filmării începe să cânte: „Drumurile noastre, poate, se vor întâlni vreodată. Drumurile şi iubirea, gândurile, fericirea. Taratatattataaa”. Dansează pe stradă, aplaudă, apoi cântă iar: „Da, muzica mai veche îmi place mie! Fotoliul din odaie şi-o carte ce-ai lăsat-o pe noptieră. Şi ultima ţigară, uitată într-un colţ, pe etajeră. Şi floarea din fereastră, biletul ce-a rămas atunci pe masă, toate te aşteaptă să te întorci acasă. Te-aştept să vii, să te întorci la mine. Nu în Indonezia. Aici, în România!”.

"Când eram mică, am văzut zăpadă la televizor. Acum sunt aici, unde e zăpadă"

Parcul ei preferat din Bucureşti este Herăstrău. De fapt, aşa a ajuns şi virală: cu un video care a înregistrat peste şase milioane de vizualizări, în care spune, bucuroasă „eu am agiuns la Herăstru”.

„Uite ce frumos e aici! Îmi place Bucureştiul, îmi place parcul, îmi place vântul. Lacul. Soarele. E răcoare. Natura în Indonezia este foarte bună, dar aici e diferit. Acolo ai doar două anotimpuri. Aici ai patru”, explică ea.

Cel mai mult îi place că avem zăpadă. Tare s-a minunat când a ajuns în Poiana Braşov şi s-a dat pentru prima dată cu sania. Plănuieşte să înveţe să schieze, aşa cum a văzut ea la televizor, când era mică.

„Când eram mică, am văzut zăpadă la televizor şi oameni care schiau. Mi-am spus că vreau şi eu acolo. Iar eu acum sunt aici, unde e zăpadă! Ce surpriză, nu?”, spune Pita.

Mama soacră o învaţă să gătească mâncare românească

Anul ăsta a fost şi la mare. I-a plăcut foarte mult.

„M-am bucurat foarte mult. Ca un copil de şapte ani, ştii? Îmi place asta, că am un suflet de copil, că sunt foarte energică. Am fost în multe oraşe din România şi mi-a plăcut foarte mult”, ne dezvăluie tânăra din Indonezia.

E împreună cu iubitul ei de opt ani. Patru ani au avut o relaţie la distanţă, apoi s-a hotărât să se mute în România. Şi-a făcut şi numeroşi prieteni români aici.

„Vecinii mei vin la mine în fiecare zi şi îmi dau roşii, ardei, prăjituri. Iar dacă eu facă acasă o prăjitură, pac, pac, mă duc la ei: Geta, Tudor, asta e o prăjitură pentru voi! Hai, mâncaţi! Cu sufletul meu am făcut-o!”, povesteşte Pita.

Îi place mai mult mâncarea asiatică, însă soacra ei a învăţat-o să gătească şi mâncare românească.

„Am făcut mămăligă, ciorbă, ciorbă de burtă, de miel, sarmale. Cu mama-soacră, pentru că n-am făcut singură. Şi tocăniţă. Şi friptură am făcut. Mâncarea mea românească preferată este ciorba de miel făcută de tati (socrul ei – n.r.). Dar acum mă străduiesc să învăţ să gătesc cât mai multe feluri pentru iubitul meu”, ne spune tânăra.

Egipteanul ce a devenit omul de încredere de la aprozarul "doamnei Cica"

La peste 400 de kilometri de Bucureşti, la Cluj, - Mohamed – un tânăr egiptean, a devenit omul de încredere la aprozarul "doamnei Cica". Totul a început în Egipt, unde lucra ca ospătar și a fost remarcat de o familie de români aflată în vacanţă.

“Am făcut facultatea de business management, am învăţat germana şi am plecat la lucru. Am fost şi cu lucrul, şi cu facultatea, m-am descurcat cu mai multe limbi străine. Limba română nu a fost foarte grea. Eu ştiu alte limbi: engleză, rusă, aşa că nu a fost greu să mă înţeleg cu oamenii de aici”, spune el.

Atât Pita cât și Mohamed vor să își continue viața în România, unde au găsit siguranța zilei de mâine și șansa unui viitor mai bun. Chiar dacă, cel puţin deocamdată, România mai are multe de făcut ca să le ofere condiţii fireşti.

România are nevoie de legi noi pentru angajaţii străini

Spre exemlu, angajaţii străini nu pot beneficia de servicii medicale în primele săptămâni, chiar dacă contribuţia la sănătate este plătită.

„În primele trei luni de zile, străinii nu pot beneficia de servicii medicale, chiar dacă se plătește contribuția la sănătate. Chiar dacă din prima zi de lucru a cetățenilor străini angajatorul plătește contribuția la sănătate, aceștia nu pot beneficia și de servicii medicale până ce se finalizează procesul de obținere a permisului de ședere în scop de muncă și, ulterior, după ce angajatorul face niște demersuri pentru ca CNP-ul străinilor să apară în baza de date a caselor de sănătate”, precizează Corina Constantin, vicepreşedinte al Patronatului Importatorilor de Forţă de Muncă din România.

E nevoie de legi noi sau mai adaptate realităţii. La un calcul simplu, sunt cel puţin 200.000 de contracte de muncă semnate de imigranţi, iar aportul lor la Produsul Intern Brut a ajuns deja la 1%.

Prezența imigranților, aşadar, nu doar că asigură funcționarea afacerilor autohtone, ci contribuie concret la creșterea economică și la stabilitatea sectoarelor esențiale. Fiecare imigrant care iubeşte România şi promovează învăţarea limbii române poate deveni un ambasador al ţării noastre peste hotare.

