Tatăl unei alte tinere dispărute din Caracal: „Nu am primit niciun răspuns de 20 de ani. Acum doi ani am fost contactat de cineva de la DIICOT Craiova. Mi-a spus că nu s-a vrut rezolvarea”

Tot nimic nu se știe despre o altă fată, Geanina, dispărută în Caracal de mai bine de 20 de ani.

Tatăl fetei a povestit în emisiunea „Se întâmplă în România” noi detalii despre cazul fiicei sale.

„Spre deosebire de celalte fete, fiica mea a fost răpita din curte, vândută de el, dar tot de acea rețea. Am să vă dau doua detalii: în urmă cu doi ani de zile, am fost contactata de o persoana, angajat DIICOT Craiova. Îmi scrie că în cazul fiicei mele nu s-a vrut rezolvarea. Nu s-a vrut rezolvarea pentru că ne-ați pus presa în cap. Gândiți-vă la probele ADN care vi s-au prelevat. Nu au putut fi trimise la INML pentru ca instituția nu mai avea fonduri. De ce nu m-au anunțat că plăteam eu. Nu am primit nimic. 20 de ani zile. Lucrez în străinătate ca să nu devin criminal care mi-a răpit și vândut copilul ca un sac de cartofi, Am ales calea pribegiei. Și să-mi spui că nu ai avut bani. În 20 de ani am primit trei rânduri că face obiectul unui dosar penal. Sunt distrus. Toate bolile le-am luat. Eu după 20 de ani nu mi-am vindecat rănile, deși fiica mea este moartă. Am această confirmare.

Mi s-au arătat niște planșe la DIICOT, cu persoane în stare de putrefacție. Voiau să facă proba. Pe 26 iulie, am venit în țară. Am fost oripilat de ce se întâmplă. Am crezut că pot ajuta. Am făcut o scrisoare deschisă adresată ministrului de Interne și lui Klaus Iohannis. N-am primit nimic.

Pe 26 iulie, ajung în Caracal. Am luat legătura cu DIICOT Craiova. Răspunde o doamnă și îi spun că vreau să stau de vorbă cu dl Vasilescu, revine după câteva secunde să sun la DIICOT central că ei se ocupă cu cazul. Eu vreau să aflu de dosarul fiicei mele. Mă întreabă cum o cheamă pe fată, zic Geneș Mihaela Geanina. Mi s-a spus că cazul fiicei mele nu a fost în atenția DIICOT Craiova. Ce să mai cred?”.