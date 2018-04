Taxa verde ar putea dispărea din factura pentru curent electric. Anunțul ANRE

Foto: pixabay.com

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) propune înlocuirea schemei de sprijin pentru energia regenerabilă prin certificate verzi cu un nou sistem de tarife fixe, intenţionând totodată să nu modifice impactul asupra preţului final al electricităţii plătit de consumatori, a declarat, miercuri, vicepreşedintele instituţiei, Zoltan Nagy-Bege, în cadrul unui eveniment pe tema eficienţei energetice.



În prezent, producătorii de energie regenerabilă primesc gratuit un număr de certificate verzi, pe care le pot vinde pe o piaţă specializată, pentru un câştig în plus faţă de energia propriu-zisă. Furnizorii de energie sunt obligaţi să cumpere aceste certificate verzi, care sunt în final plătite de toţi consumatorii, inclusiv de populaţie, în factura finală. Această schemă funcţionează în România încă din anul 2005.



"Ieri (marţi - n.r.), în Comisia de industrii din Camera Deputaţilor, a fost pe ordinea de zi Legea de aprobare a OUG 24/2017, care a venit cu unele măsuri, marea majoritate în favoarea producătorilor de regenerabile, dar, după un an de aplicare, am ajuns la concluzia că nu şi-a atins scopul această ordonanţă, iar, prin legea de aprobare, există posibilitatea să corectăm sau să venim cu noi modificări. Sens în care încă din decembrie ANRE a început discuţiile cu producătorii de energie regenerabilă şi în februarie - începutul lui martie am formulat mai multe amendamente la această OUG", a arăta oficialul ANRE.



Unul dintre amendamente vizează trecerea la sistemul de tarife fixe, aşa-numitul sistem feed-in tariff, propunere cu care au fost de acord toţi cei consultaţi de ANRE, a susţinut Nagy-Bege.



Mai exact, ANRE va stabili pentru fiecare tehnologie şi sursă regenerabilă un preţ fix, care va fi asigurat şi va fi plătit periodic. "Deci nu va mai exista o piaţă a certificatelor verzi. Însă trebuie să facem calcule serioase cu privire la acest preţ fix", a susţinut reprezentantul reglementatorului.



Discuţiile pe această temă în Comisia de industrii vor fi reluate peste două săptămâni.