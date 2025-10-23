Țevi fisurate și scurgeri de gaze la o grădiniță din Sectorul 5, în ziua exploziei din Rahova. Distrigaz a decis debranșarea de urgență

1 minut de citit Publicat la 15:00 23 Oct 2025 Modificat la 15:00 23 Oct 2025

Echipa tehnică a descoperit că două dintre cele patru țevi de alimentare cu gaz erau fisurate și emanau gaz. FOTO: Hepta

O echipă tehnică a Ditrigaz a decis debranșarea de la rețeaua de gaze a unei grădinițe din Sectorul 5 al Capitalei, la câteva ore de la explozia din Rahova, după ce au fost constatate defecțiuni majore la instalație, dezvăluie buletin.de.

Distrigaz a decis debranșarea Grădiniței 54 din Sectorul 5, pe data de 17 octomrbie, la câteva ore după explozia din Rahova, după ce s-a constatat că senzorii și electrovalvele de gaz nu mai funcționau corespunzător, iar alimentarea a fost sistată imediat pentru a evita un posibil incident, precizează sursa citată.

De asemenea, echipa tehnică a descoperit că două dintre cele patru țevi de alimentare cu gaz erau fisurate și emanau gaz.

De pe data de 17 octombrie, grădinița a rămas fără încălzire, iar conducerea a fost nevoită să folosească aparatele de aer condiționat pentru a menține temperatura în sălile de clasă.

Pentru a preveni blocarea activității, conducerea grădiniței a cerut pe 20 octombrie o rectificare bugetară urgentă, astfel încât să fie redirecționate fonduri pentru remedierea dificiențelor.

Înainte de constatarea problemelor, unitatea de învățământ a solicitat 16.100 de lei și alți 18.000 de lei pentru o mașină de gătit „mai puțin scumpă”.

Proiectul de hotărâre prinvind rectificarea bugetară va fi supus la vot în ședința de joi, 23 octombie.