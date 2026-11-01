Tot mai mulţi români îşi petrec vacanţele în ţară, după ce s-au scumpit zborurile şi carburanţii. Ce zone preferă familiile cu copii

1 minut de citit Publicat la 13:33 01 Noi 2026 Modificat la 13:33 01 Noi 2026

Cheile Bicazului iarna. Drumul din România care leagă Gheorgheni de Bicaz. Sursa foto: Getty Images

Românii aleg tot mai mult vacanțele în țară, iar zona de munte este printre principalele atracții. Aproape 9 din 10 călătorii turistice ale românilor au ca destinație o localitate din România, iar motivele sunt legate atât de buget, cât și de dorința de a scăpa de aglomerație și de stresul cotidian.

Conform operatorilor din turism, muntele începe să devină din ce mai ofertant, indiferent de anotimp. Este o zonă preferată de familiile cu copii.

"La munte te duci în siguranţă. Şi dacă este cald şi frumos e minunat, şi dacă ninge e extraordinar", a declarat Dorian Lungu, preşedinte OMD Braşov.

"Ne aflăm la începutul iernii, se anunţă primele zăpezi săptămâna următoare. Ceea ce poate fi atrăgător este o astfel de atmosferă, în care turistul să încălzit la focul cu lemne, să aibă o linişte în cabane cu tihnă", a afirmat şi Dorin Drăgoi, administrator de pensiune.

Pentru o cabană la munte, în care încap 6-8 persoane, închirierea integrală costă 1.300 lei pe noapte, în weekend, sau 1.200 lei în cursul săptămânii.

Românii taie din micile plăceri ca să le ajungă banii de facturi

Românii renunță la tot mai multe cheltuieli considerate nenecesare, de la ieșirile la restaurant și vizitele la salon până la comenzile de mâncare și micile răsfățuri de weekend, pentru a-și putea plăti facturile și cumpărăturile zilnice, iar efectele se resimt tot mai puternic în rândul micilor afaceri, sute de restaurante, cofetării și magazine fiind scoase la vânzare.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că vânzările din sectorul serviciilor sunt în scădere, cele mai afectate domenii fiind restaurantele, saloanele de înfrumusețare și jocurile de noroc.

Saloanele de înfrumusețare au înregistrat, în primele opt luni ale acestui an, cu 10% mai puține comenzi decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar o scădere similară, tot de 10%, s-a consemnat și în cazul restaurantelor. Cel mai mare declin apare la jocurile de noroc, unde vânzările au coborât cu aproape 20%.