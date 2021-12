Salvamontiştii din masivul Ceahlău au salvat doi turiști blocați în nămeți de peste un metru

Salvamont Neamt a încheiat cu succes o operaţiune de extractie din viscol în zona înaltă a Masivului Ceahlău.

Turiştii făceau parte dintr-un grup de patru persoane.

Celelalte două nu au mai putut străbate restul de traseu, intervenind starea de epuizare, la care s-au adăugat condiţiile meteo neprielnice: vânt extrem de puternic - viscol, strat de zăpadă de peste un metru şi o temperatură foarte scăzută, sub -20 de grade.

Potrivit adevarul.ro, misiunea a fost încheiată după lăsarea întunericului.

"Salvamont Neamt a incheiat acum cateva minute o operatiune de extractie din viscol in zona inalta a Masivului Ceahlau. Doi turisti din Bacau bine echipati au intrat in epuizare din cauza viscolului puternic si a troienelor de zapada de peste un metru. A intervenit echipa care asigura permanenta la Baza Salvamont Dochia . Actiunea a scos inca o data in evidenta importanta vitala a bazelor salvamont de altitudine si asigurarea permanentei in zonele cu potential turistic. Echipa de salvare a ajuns la victime in mai putin de 30 de minute de la alarmarea directa, in conditiile in care un caz similar operat dintr-o baza de joasa altitudine ar fi durat peste cinci ore ,cu un indice de supravietuire a victimelor extrem de mic", au transmis reprezentanţii Salvamont Neamţ, vineri, pe pagina de Facabook.

De asemenea, salvamontiștii le recomandă turiştilor care vin pe Ceahlău în aceste zile să evite traseul care pleacă din staţiunea Durău spre cabana Fântânele - cabana Dochia

"Este lung şi o mare porţiune este expusă viscolului. Sunt de preferat cele prin Izvorul Muntelui, Lutul Roşu şi Jheabul cu Hotar", a declarat Raul Papalicef, şeful Salvamont Neamţ.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal