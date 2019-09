Un român a luat o decizie de-a dreptul inedită. Toți cred că e o nebunie, dar el e ferm pe poziție: „Am simțit nevoia să fac o schimbare drastică în viața mea”

Foto: turnulsfatului.ro

Un român a luat o decizie de-a dreptul inedită. Toți cred că e o nebunie, dar el e ferm pe poziție.

Mai precis, clujeanul Pengő Zoltán a decis să își ia lumea în cap și a plecat, la 52 de ani, într-o călătorie inițiatică.

Bărbatul va merge pe jos aproximativ 7.000 de kilometri, având ca destinație ținutul tibetan Ladakh, din India.

„În primul rând, pentru că mă simțeam plafonat. Am lucrat zece ani într-o firmă care se ocupă de studii de piață și am simțit nevoia să fac altceva, o schimbare drastică în viața mea. Apoi, acesta a fost un vis al tinereții mele și am zis că acum e momentul”, spune Zoltan.

A plecat duminică din Aiud și speră să ajungă la destinație undeva prin luna mai a anului 2020. „Va dura nouă luni. Cam cât o sarcină”, a spus râzând. Desigur, călătoria va fi presărată cu pauze mai scurte sau mai lungi. „O să fac popasuri în diferite locații. În principiu mi-am propus să fac o oprire de o zi odată pe săptămână, iar în locurile care mi se par deosebite sau interesante o să petrec chiar două-trei zile. În principiu, aș vrea să merg cam 25-35 km pe zi. Totul depinde de modul în care voi rezista fizic și psihic”, explică acesta, potrivit turnulsfatului.ro.