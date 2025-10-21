Una dintre victimele în dosarul “Pantelimon” va fi deshumată. Ce vor să afle anchetatorii la un an și jumătate de la deces

Una dintre victimele din dosarul morților suspecte de la Spitalul “Sf. Pantelimon” din București va fi deshumată. FOTO: Hepta

Una dintre victimele din dosarul morților suspecte de la Spitalul “Sf. Pantelimon” din București va fi deshumată miercuri, în cimitirul Metalurgiei, a anunțat avocatul Adrian Cuculis.

Acesta a precizat că măsura procurorilor nu va putea să identifice concentrația de noradrenalină în corpul victimei, la mai bine de un an și jumătate de la înhumare și califică decizia drept “una dintre cele mai intruzive”.

“Deși în acest moment nu se cunosc exact beneficiile probatorii iar în același timp este în desfășurare si o expertiză suplimentară care să stabilească legătura de cauzalitate între scăderea noradrenalinei și deces, a fost luată una dintre cele mai intruzive măsuri respectiv aceea a deshumarii cadavrului.

Se cunoaște din alte expertize că indiferent de concentrația de noradrenalina, aceasta nu poate fi identificată în corpul victimei la mai bine de un an și jumătate de la înhumare”, a precizat avocatul Adrian Cuculis într-un comunicat remis redacției.

Noua măsură este luată de procurori în contextul în care Parchetul Tribunalului Bucureşti a extins, în luna iunie, urmărirea penală față de patru medici de la Spitalul Clinic de Urgenţă ”Sf. Pantelimon” Bucureşti, în dosarul morții suspecte a unor pacienți internați la ATI.

De asemenea, anul trecut, două doctorițe au fost arestate preventiv și apoi au fost eliberate de Curtea de Apel București, judecătorii motivând că nu sunt probe pentru ca ele să fie acuzate de omor cu intenție și că acuzațiile sunt "simple bârfe".

Acuzațiile din dosarul morților de la spitalul "Sf. Pantelimon"

Amintim că în acest dosar sunt vizaţi patru medici, în legătură cu decesul unor pacienţi în intervalul 30.04.2025 şi 22.05.2025. Infracţiunile de care sunt acuzaţi medicii sunt omor calificat cu premeditare, instigare la omor calificat şi tentativă de omor calificat.

Pptrivit procurorilor, la data de 18.05.2023, ora 13:21, suspecta M.M., în calitate de medic specialist Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon Bucureşti”, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei S.S. (pacientă în stare gravă, comatoasă, instabilă hemodinamic, internată în Secţia ATI Covid) şi acţionând cu intenţia de a suprima viaţa acesteia, a redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 15 ml/h la valoarea de 1ml/h, fapt ce a condus 4 ore şi 39 de minute mai târziu la instalarea stopului cardio-respirator, urmat de decesul pacientei declarat la ora 18:45”, arată procurorii.

O altă faptă a avut loc, potrivit procurorilor, la data de 04.04.2024, ora 15:50, când suspectele M.M şi P.M., ambele în calitate de medici specialişti Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon Bucureşti”, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei S.C. (pacient în stare gravă, instabil hemodinamic, ventilat mecanic pe canulă traheală, internat în Secţia ATI) şi acţionând cu intenţia de a suprima viaţa acesteia, i-au redus doza de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 10 ml/h, la valoarea de 1ml/h, fapt ce a condus 6 ore şi 25 de minute mai târziu la instalarea stopului cardio-respirato, urmat de decesul pacientului, declarat la ora 23:00”, se mai arată în comunicatul procurorilor.

Potrivit acestora, o altă faptă a avut loc în dimineaţa zilei de 13.04.2023.

”Suspectul P.V., în calitate de medic specialist Anestezie şi Terapie Intensivă la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon Bucureşti”, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a victimei U.N. (pacient în stare critică, comatos, instabil hemodinamic, internat în Secţia ATI Covid), a încercat să suprime viaţa acestuia prin reducerea dozei de noradrenalină administrată prin injectomat, de la valoarea de 10 ml/h, la valoarea de 1ml/h (valoare minimală care a fost menţinută o perioadă considerabilă de timp, cel puţin până la ora 23:33), însă decesul victimei nu s-a produs din circumstanţe independente de voinţa autorului”, se mai arată ăn comuicatul citat.

În convorbiri înregistrate în 2022-2024, medicii discutau cu sarcasm despre decese, glumeau pe seama pacienților și se lăudau cu numărul de persoane decedate. Unele mesaje arată chiar modificări deliberate ale dozelor de noradrenalină pentru pacienți în stare gravă. Într-unul dintre aceste schimburi, un medic admitea că s-a autodepășit în acțiuni „malefice”, în timp ce colegii discutau despre detubarea pacienților și golirea saloanelor.