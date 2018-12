URĂRI DE ANUL NOU 2019. Cele mai tari urări de ANUL NOU. „La Mulţi Ani, 2019!”

Foto: Pixabay.com

URĂRI DE ANUL NOU 2019 La trecerea dintre ani e cazul să trimiți Urări de Anul Nou. Stai câteva clipe și arată-le celor pe care îi iubești cât de mult ții la ei. Urări de Anul Nou. Trimite așadar cele mai calde Urări de Anul Nou.

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Viaţa e o luptă pe care o purtam zi de zi. Mai şi pierzi, mai şi câştigi, dar daca nu te dai bătut vei avea cele mai mari satisfacţii! La Mulţi Ani! Un an plin de satisfacţii!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Iţi doresc ca în Noul An Dumnezeu să-ţi dea 12 luni de fericire, 52 săptămâni de distracţie, 365 zile cu succes, 8760 ore cu sănătate, 525600 minute cu noroc, 31536000 secunde de veselie!

URĂRI DE ANUL NOU 2018. Anul Nou este la uşă, aşa că ţine minte: viaţa-i scurtă! Încalcă regulile, pune-ţi întrebări, iartă repede, iubeşte cu adevărat, râzi fără reţinere, şi nu regreta nimic din ce te-a făcut să zâmbeşti sau să simţi. La Mulţi Ani!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „In contul tău nr. 2019 la bancă “viaţă” am depus 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucură-te atunci când îl vei goli…! La Mulţi Ani 2019!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2017. Un alt an, o nouă provocare! La mulţi ani!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gand şi veselia de altă dată!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Ho Ho Ho, aţi văzut un ren maro? Sau un spiriduş în bleu? S-aveţi Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulţi Ani (şi la mulţi Bani)!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Previziuni meteo de REVELION 2017: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Madonna ca vecină / O lopată pentru bani / La anul şi la mulţi ani!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Noul an să va aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an”

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Doamne de Sărbători ajută-mă să uit de persoanele pe care nu le plac,

Fă-mă să mă întâlnesc cu cei care îmi plac,

Si ajută-mă să fac diferenţa între cei care nu-mi plac şi cei care-mi plac…

(Mai ales după câteva pahare)

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Se iau 12 luni,

Se curăţă bine de amar, ura şi invidie.

Se găteşte apoi un An Nou cât mai curat şi mai luminos posibil…

La Mulţi Ani cu multă iubire!!!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casă plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi şi… sus paharul!!!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Lovi-te-ar trenul fericirii, trăsni-te-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani!

„Vă doresc de 2017 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizări, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!” URĂRI DE ANUL NOU 2019.

URĂRI DE ANUL NOU 2019. „Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Spune anului ce vine să-ţi aducă numai bine. Şi mai spune-i să îţi dea tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate şi La Mulţi (B)Ani!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Sub un cer înalt de stele, şi cu bani şi fără bani, într-un miez frumos de noapte, lumea-şi spune: La mulţi ani! Noul An să fie un an mai bun!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. La fel ca păsările, să lăsăm în urma tot ceea ce nu avem nevoie să cărăm cu noi: supărări, frică, regrete… Cât mai multe bucurii în Noul An. La Mulţi Ani!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. În contul tău, la bancă numită Viaţa, am depus o urare pentru 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucura-te atunci când îl vei goli! La Mulţi Ani!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. Un bătrânel cu chipul drag va veni la voi în prag. Să nu-l goniţi, e Moş Ajun şi vă aduce-un an mai bun! La mulţi ani!

URĂRI DE ANUL NOU 2019. REŢETĂ pentru un AN BUN:

– Se iau 12 luni şi se curăţă foarte bine de amărăciune, mândrie, ură, invidie, frică, irascibilitate şi stres.

– Se împarte fiecare lună în 28 – 31 zile, după caz, astfel ca proviziile să ajungă exact 1 an!

– Fiecare zi se prepară separat: 1 parte muncă, 1 parte linişte, 1 parte veselie şi umor.

Se mai adaugă 3 linguri optimism,1 linguriţă toleranţă, o priză de bun simţ şi … o picătură de speranţă!

Peste aluatul astfel obţinut se toarnă apoi dragoste din belşug!

Preparatul gata făcut se împodobeşte cu un bucheţel de curaj şi încredere în sine.

– Se serveşte zilnic, cu bucurie, la o ceaşcă de cafea înviorătoare şi cu încredere inepuizabilă în Dumnezeu!

Prezenta reţetă nu se compensează, ea este gratuită şi se transmite liber, însoţită de LA MULŢI ANI, 2019!