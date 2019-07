Varianta poliţistului care a vorbit cu Alexandra la 112: „E inuman, nu puteam să ţin trei telefoane la ureche”

Poliţistul care a preluat apelurile Alexandrei la 112 a explicat într-o declaraţie în exclusivitate pentru Observator cum a gestionat momentul.

Bărbatul spune că a încercat să o liniştească pe adolescentă, dar a fost nevoit să preia în acelaşi timp şi alte apeluri.

„E inuman, nu puteam să ţin trei telefoane la ureche”, susţine el. În plus, nu a putut verifica detaliile indicate de adolescentă despre locul unde e sechestrată pentru că nu avea acces la Internet, aşa cum nu are niciun sediu de Poliţie din ţara noastră.

VASILICĂ VIOREL FLORESCU, polițist: Dacă timpul îmi permitea, cu siguranță făceam mai mult, daca timpul imi permitea faceam mai mult. Dar când timpul nu-mi permite, n-am cum să las celălalt apelant, nu-mi permite timpul, asta e. La un singur lucrator nu pot, trebuie 3 lucratori acolo. Daca, Doamne fereste, se intampla ceva in tara asta o catastrofa si suna telefoanele ce poate face? Eu va zic ca nu e bine. Asta e parerea mea!

