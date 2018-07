Vecina polițistei criminale din Gorj, detalii incredibile despre noaptea crimei

Foto: Pandurul

Vecina polițistei criminale din Gorj vine cu noi dezvăluri despre ce s-a întâmplat în noaptea fatală.

Femeia este șocată de gestul acesteia, de a-și omorî mama și bebelușul de șase luni. Agenta a folosit arma din dotarea soțului său, polițist și el, care o deținea legal la domiciliu, după cum a transmis IPJ Gorj. După ce a săvârșit oribila crimă, Adela Lepădat s-a sinucis.

Mai mult, familia de polițiști stă la nici 100 de metri de locul în care în noaptea de vineri spre sâmbătă s-a produs o altă nenorocire, doi tineri murind și alți trei fiind grav răniți într-un accident rutier.

„A fost o bubuitură, așa am crezut inițial. Ne-am gândit că iar s-o fi produs un accident, dar apoi s-a auzit ca o împușcătură și lumea a ieșit să vadă ce se întâmplă. După câteva minute au început să apară salvările și au oprit la ei la poartă. Erau niște oameni pașnici, respectuoși, nu știm ce să mai spunem despre ceea ce s-a întâmplat. Suntem uimiți, pur și simplu. E șocant să afli așa ceva, mai ales că ea și-a dorit foarte mult un bebeluș. Când mă întâlneam cu mama ei, cea împușcată acum, vă spun că avea lacrimi de bucurie. Era tare mândră că are un nepoțel. Nu știu ce se putea întâmpla acum atât de grav încât să se ajungă la așa ceva. Cred că a fost vreo depresie postnatală, să se fi certat mama cu fiica, dar indiferent de ce a fost e păcat că a murit copilașul acela”, a spus o vecină pentru Pandurul.

Femeia a tras mai multe focuri de armă, iar două dintre gloanțe l-au nimerit pe bebelușul de numai șase luni în cap.

.