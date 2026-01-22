Vor mai concedia patronii şi alţi angajaţi, din cauza măsurilor Guvernului? Expert fiscal: „Zona de automotive e expusă puternic”

Mediul antreprenorial din România va resimţi puternic, în continuare, măsurile luate de Guvernul Bolojan. Foto: Getty Images

Dan Manolescu, președintele Consiliului Consultanților Fiscali, a declarat, pentru Antena 3 CNN, că mediul antreprenorial din România va resimţi puternic, în continuare, măsurile luate de Guvernul Bolojan. "Cred că la nivelul antreprenoriatului românesc există într-adevăr un sentiment de prudență", a analizat expertul fiscal, după ce, în 2025, a fost majorat TVA-ul, iar patronii s-au confruntat şi cu alte mărire de taxe şi impozite.

"Sunt domenii care sunt afectate poate mai mult de ceea ce se întâmplă în exterior, pentru că depind foarte mult de piețele internaționale.

Cred că la nivelul antreprenoriatului românesc există într-adevăr un sentiment de prudență. Fiecare încearcă să se adapteze, fiecare încearcă să-și gândească strategia astfel încât să reziste. Este o perioadă în care toată lumea își face planuri pentru a rămâne în echilibru și pentru a gestiona problemele care apar", a declarat Dan Manolescu.

Întrebat dacă, în 2026, vor intra în insolvenţă şi alte firme, ceea ce ar duce şi la concedieri, președintele Consiliului Consultanților Fiscali a afirmat că "strategia și capacitatea de adaptare vor face diferența", adăugaând că "zona de automotive este într-adevăr expusă foarte puternic acestor transformări globale".

"Este posibil, pentru că, în funcție de fiecare în parte, strategia și capacitatea de adaptare vor face diferența între supraviețuire și dispariție. Ca atare, în perioada următoare ne putem aștepta la orice.

Cred că zona de automotive este într-adevăr expusă foarte puternic acestor transformări globale și, așa cum ne-am bucurat când au venit investițiile, trebuie să înțelegem că aceste fenomene sunt naturale și că se poate întâmpla", a mai spus Dan Manolescu.

Cele mai mari temeri ale românilor în 2026

Pentru 2026, cei mai mulţi români se tem de creşterea taxelor şi de această incertitudine economică. Un antreprenor afirmă că-i este frică de o nouă creştere a TVA-ului, care i-ar putea pune afacerea în pericol.

"Din punctul meu de vedere, cele mai mare temeri ar fi creşterea taxelor şi a impozitului la maşini. Nu rămânem cu nimic pozitiv din 2025, din punct de vedere economic", a afirmat un bărbat.

"Cred că cea mai mare temere pentru mine este că îmi pierd angajaţii. Mi-e frică de impozite, de TVA-uri. E foarte mare TVA-ul acum. Ne omoară TVA-ul. Din 2025, rămânem cu promisiunile", a afirmat un antreprenor pentru Antena 3 CNN.