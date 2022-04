Doi şoferi români de TIR, soţ şi soţie, au vândut roţile de rezervă ale camionului: "Ăştia chiar sunt de pe altă planetă"

Povestea celor doi soţi şoferi de TIR a fost făcut publică de Ilie Matei - "Omul Şoselelor" pe pagina sa de Facebook.

"Nu stiu cat e de fair play, dar cu riscul asumat o sa vă redau următoarea discutie avută cu un coleg posesor ai unei firme de transport mică, de vreo 5-6 camioane:

Mă contacteaza omul acum vreo 2 luni si ma intreaba daca stiu vreo 2 echipaje care cauta de lucru.

Eu tot primesc mesaje de genul si de multe ori ii pun in legatura pe oameni, asta ca sa nu riste sa ajunga in cine stie ce firma cu mediu urat.

Insa, uneori gresesc că mă amestec si doar pt că am o constiintă care mă mustră daca raman indiferent, totul fiind la un click distanta pt mine, intervin si le fac legătura.

Il pun pe om in legatura cu un un echipaj ce imi lăsase vreo 15-20 mesaje, se pun oamenii de acord si incep colaborarea.

Trece luna si ma contacteaza doamna, sotia soferului ce ii facusem lipeala: Domnu' Matei, nu stiu ce se intamplă, dar noi nu ne-am primit salariu...doar diurna.

Dau mesaj omului care imi trimite niste zambici ...Ilie, astia fura curent, salariu pe februarie intra in martie....ai uitat principiul ??

Corect...are dreptate omul. Ii scriu doamnei...si incepe: Bă, unde te crezi tu, ca am mai vazut si noi firme, banii se dau la luna. Esti pe mana cu asta să ne fentati pe noi, dar nu v-ati gasit oamenii, noi stim ce avem de facut daca nu ne luam banii.

Degeaba am luat-o pe cucoana cu "stimata doamna" ...mahalagioaica era pusa pe scandal...si culmea, eu eram vinovatul pt supararea ei. A trecut luna, au intrat banii cum era corect si acum 2 zile ma suna baiatul cu firma: Bai Ilie, sa nu crezi ca iti reprosez ceva, dar astia chiar sunt de pe altă planeta...

Mi-au vandut toate chingile, cateva scanduri de aluminiu si ambele roti de rezerva de pe vagon. Cand i-am luat la intrebari au spus ca le-au fost furate. Mai mult de atat, a disparut si cuptorul de pe camion si aparatul de cafea. Prost eu ca nu le-am facut proces verbal cand au plecat in cursa.

O sun pe doamna guraliva: Stimata doamna, sotul nu raspunde la telefon, dar poate imi spuneti dvs cum de atatea lipsuri in numai 2 luni, nu va e rusine ??

Auzi bă umflatule, sa fiti multumiti ca v-a ajuns masina inapoi, ca daca eram ai dreaqu o vindeam cu totul. Ala sa se invete ca salariu se baga la luna ca si diurna. Nu faceti voi legi dupa cum aveti voi combinatie ..

Dar ati primit toti banii, doamnă ?

Da, dar salariu cu o luna intarziere..

Pai asa este legal...stimată fleică ce ai impresia că dacă ai pus mana pe un permis si un atestat deja faci legea in transport..

Doamna, chiar imi pare rau ca am raspuns la mesajul sotului, dar vreau sa vă transmit ca oameni ca dvs si ca sotul domniei voastre strica toata fărâma aia de imagine si incredere care mai exista in branșa asta ..

Veniti cu rugăminti pt a fi ajutati ca fara recomandare apoi am inteles de ce nu erati primiti nicaieri !

Mă asteptam oricand la 2 barbati sa facă chestia asta, dar cand e vorba ca o femeie, mamă si sotie, sa sustina asemenea țigănii, mă declar invins, nu are rost uneori!

Nu vreau sa fiu prins in asemenea povesti murdare, asa că indiferent de respectul pe care vi-l port ca si oameni ce practică o meserie grea, o să incerc să nu mă mai amestec in chestiuni de acest gen.

In lumea mea, in bula aia in care traiesc eu, strangerea de mană e mai valoroasa decat o semnatura, cuvantul dat e ca si un contract semnat iar banii sunt maculatura atunci cand e vorba de relatia dintre oameni", se arată în postarea de pe Facebook.