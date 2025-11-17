Sondaj: ce cred tinerii români despre vaccinarea anti-HPV

4 minute de citit Publicat la 08:57 17 Noi 2025 Modificat la 08:57 17 Noi 2025

Coaliția „HPV Free City” este un proiect-pilot inițiat de Federația Tinerilor din Cluj, dedicat prevenirii infecției cu HPV și reducerii incidenței cancerului de col uterin și a altor tipuri de cancer asociate. sursa foto: Profimedia Images

Cu prilejul Zilei Internaționale de Acțiune pentru Eliminarea Cancerului de Col Uterin, Federația Tinerilor din Cluj (FTC) și comunitatea HPV Free City - București, Cluj și Timișoara prezintă rezultatele intermediare ale unui sondaj de opinie realizat în rândul studenților, care arată că tinerii români susțin vaccinarea anti-HPV, însă persistă anumite lacune în informațiile pe care le au despre transmiterea virusului. Contextul acestei zile subliniază importanța prevenției prin vaccinare și a accesului la informații clare, bazate pe dovezi.

Cercetarea a fost derulată printr-un chestionar online, prin care FTC a urmărit analiza gradului de informare, a atitudinilor și a comportamentelor privind infecția cu HPV și vaccinarea anti-HPV.

Rezultatele indică un nivel ridicat de familiaritate cu subiectul: 97% dintre tineri au auzit de infecția cu HPV, iar peste 95% știu că este un virus care poate infecta atât femei, cât și bărbați și că vaccinul nu este destinat exclusiv fetelor.

În același timp, 28% dintre participanți nu știu că infecția cu HPV este cea mai răspândită infecție cu transmitere sexuală, deși 7 din 10 recunosc că majoritatea persoanelor infectate nu prezintă simptome vizibile și că vaccinarea este cea mai eficientă înainte de debutul vieții sexuale.

În privința riscurilor oncologice și a beneficiilor vaccinării, 78% dintre tineri cunosc asocierea HPV cu mai multe tipuri de cancer – inclusiv uterin, orofaringian, anal și penian – și faptul că vaccinul oferă protecție împotriva acestor forme.

Informațiile privind accesul sunt relativ bine cunoscute: 9 din 10 tineri știu că vaccinarea anti-HPV este gratuită pentru fete și băieți cu vârste între 11 și 26 de ani.

Atitudinea față de vaccin este în general favorabilă, 8 din 10 considerând că vaccinarea este eficientă în prevenirea cancerelor asociate HPV și că ar trebui recomandată ambelor sexe, iar 77% declară că au încredere în recomandarea medicului.

Comportamentele raportate sunt încurajatoare: 54% dintre respondenți sunt deja vaccinați, iar 27% intenționează să se vaccineze în viitorul apropiat. Dintre tinerii nevaccinați, 59% afirmă că se vor vaccina sau iau în calcul vaccinarea.

În același timp, sondajul evidențiază motivele de ezitare: îngrijorări privind siguranța și efectele adverse, lipsa de informații clare și dificultatea de a găsi timp pentru parcurgerea traseului de vaccinare. Aproximativ 2 din 10 tineri menționează și temeri legate de eficacitatea vaccinului.

Factorii care favorizează decizia de vaccinare includ gratuitatea – indicată de peste 65% dintre respondenți –, precum și recomandarea medicului și accesul la informații clare, fiecare menționate de jumătate dintre participanți.

Medicul de familie rămâne principalul reper informațional pentru tineri, 7 din 10 declarând că se bazează pe acesta în documentare. Alte surse frecvent utilizate sunt familia, colegii și medicul ginecolog (5 din 10), urmate de rețelele sociale (4 din 10) și site-urile dedicate, canalele Ministerului Sănătății sau alte cadre medicale (3 din 10).

În ceea ce privește încrederea în decizia de vaccinare, ginecologii și medicii de familie sunt preferați de 62%, respectiv 55% dintre respondenți. Totodată, 52% au fost informați anterior despre necesitatea vaccinării, iar 7 din 10 se simt capabili să găsească informații de încredere despre vaccin; 6 din 10 declară că știu unde să se programeze.

„Rezultatele arată un nivel încurajator de cunoaștere și susținere pentru vaccinarea anti-HPV în rândul tinerilor, reflectat și în ratele de vaccinare raportate. Totuși, golurile de informare privind prevalența HPV și îngrijorările legate de siguranță și eficacitate indică nevoia unor campanii mai țintite, bazate pe dovezi, derulate împreună cu medicii de familie și ginecologi. Prin inițiativele de educație realizate sub umbrela HPV Free City, ne propunem să facilităm accesul la informații clare, astfel încât cât tot mai mulți tineri să fie protejați,” spune Paul Marc, președinte al Federației Tinerilor din Cluj.

Studiul „HPV între informare și prevenție – Ce cred tinerii români despre vaccinare” a fost realizat în noiembrie 2025 pe un eșantion de 196 de tineri cu vârste între 18 și 26 de ani, majoritar studenți, utilizând un chestionar online. Profilul eșantionului indică o predominanță a respondentelor de sex feminin (8 din 10).

Scopul proiectului este de a construi o rețea locală de instituții, organizații, medici, educatori, actori privați și mass-media care colaborează pentru creșterea gradului de informare, prevenire și vaccinare anti-HPV. Modelul pilot implementat la Cluj, a fost replicat cu succes în Timișoara și la București.

Obiectivele proiectului „HPV Free City”

Creșterea ratei de vaccinare anti-HPV cu minimum 30–40% în rândul tinerilor între 11–26 de ani în următorii 3 ani.

Campanii integrate de informare și alfabetizare sanitară, adaptate cultural, în școli, universități și spații publice.

Acces echitabil la vaccinare și informare pentru grupurile vulnerabile: comunități rome, zone rurale izolate, tineri cu dizabilități.

Formarea unei rețele de ambasadori HPV Free – elevi și studenți care vor multiplica mesajul în comunitățile lor.

Crearea unui Consiliu Consultativ local și organizarea de ateliere trimestriale de bune practici.

Consolidarea politicilor publice locale prin acțiuni de advocacy și dialog instituțional.

Mobilizarea resurselor publice și private pentru asigurarea sustenabilității și replicării proiectului în întreaga țară.

Despre Federația Tinerilor din Cluj (FTC) – inițiatorii proiectului

Fondată în 2017, FTC este o structură umbrelă care reunește peste 35 de organizații de tineret și studenți din județul Cluj. Misiunea sa este de a transforma tinerii în actori principali ai comunității, capabili să genereze schimbări durabile.

FTC dezvoltă politici publice, programe comunitare și proiecte strategice pentru tineri, acționând ca:

Inițiator de programe naționale cu și pentru tineri.

Formator de lideri și lucrători de tineret.

Promotor al dezvoltării sustenabile a comunității tinere.

Conector între tineri și stakeholderi din mediul public și privat.

Mesajul FTC către fiecare tânăr rămâne simplu și puternic: „Tu ce vrei să schimbi?”