Spitalul Malaxa și peste 800 de blocuri din București rămân fără apă caldă. Alte peste 1.800 de blocuri, afectate de avarii la rețea

Lucrări la un șantier de termoficare din București, imagine de arhivă. Foto: Inquam Phortos/Sabin Cîrstoveanu

Peste 800 de blocuri din Capitală și spitalul Malaxa vor rămâne fără apă caldă. Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti a anunțat luni că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală, informează Agerpres.

Conform listei avariilor publicate de Termoenergetica, luni, 22 septembrie, dimineață, peste 1.800 de blocuri din București nu aveau apă caldă sau înregistrau „deficiențe” în privința livrării de apă caldă.

Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări, anunță Termoenergetica. Zonele afectate sunt următoarele:

1. Reţeaua termică primară - conductă Dn 800 mm, pe Bulevardul Chişinău din Sectorul 2. Se vor executa lucrări de remediere a deficienţei apărute în perioada de garanţie de către firma SICOR, în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti - Obiectiv 1 - Magistrala I Sud - Cămin CM11 - CP3 - CV5/4”.

Lucrările impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 21 puncte termice (259 blocuri, o unitate industrială şi Spitalul Malaxa), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până la data de 26 septembrie 2025, ora 23:00.

2. Reţeaua termică primară - conductă Dn 1200/1000/300 mm, în zona Bulevardului Nicolae Grigorescu şi a străzilor Brâncuşi şi Lucreţiu Pătraşcanu din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 22 puncte termice (237 blocuri), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 26 septembrie 2025, ora 23:00.

Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 2002, această porţiune de reţea având 23 de ani de funcţionare.

3. Reţeaua termică primară - conductă Dn 500/300 mm, pe Strada Matei Basarab din Sectorul 3. Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 8 puncte termice (65 blocuri), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până în data de 26 septembrie 2025, ora 23:00.

Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1993, această porţiune de reţea având peste 30 de ani de funcţionare.

4. Reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, în zona străzilor V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu - Motru şi Calea Văcăreşti din Sectorul 4. Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (129 blocuri şi 2 agenţi economici), începând cu data de 23 septembrie 2025, până la data de 26 septembrie 2025, ora 23:00.

Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992, această porţiune de reţea având 33 de ani de funcţionare.

5. Reţeaua termică primară - racordul punctului termic Turnescu/Marinescu - conductă Dn 80 mm, pe Strada Turnescu din Sectorul 5. Se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (2 blocuri ), începând cu data de 22 septembrie 2025, până la data de 26 septembrie 2025, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989, această porţiune de reţea având aproape 37 de ani de funcţionare.

6. Reţeaua termică primară - conductă Dn 600 mm, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 5 puncte termice (127 blocuri şi imobile şi 1 punct termic industrial), începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 09:00, până la data de 25 septembrie 2025, ora 23:00.

Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1980, această porţiune de reţea având 45 de ani de funcţionare.

7. Reţeaua termică primară - conductă Dn 500 mm, pe Bulevardul 1 Mai intersecţie cu Strada Braşov din Sectorul 6. Se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic, în perioada cuprinsă între 22 septembrie 2025, ora 09:00 şi 26 septembrie 2025, ora 23:00. Clienţii nu vor fi afectaţi. Anul de punere în funcţiune a conductei corespunzătoare racordului menţionat este 1970, această porţiune de reţea având 55 de ani de funcţionare.