Ionuț Stancovici, tânărul care a reuşit să aducă persoanele cu dizabilităţi pe pârtii. Cum arată scaunul special pe care l-a realizat

Ionuţ Stancovici, preşedintele Ascociaţiei Caiac SMile, a vorbit în cadrul rubircii Eroul Zilei despre care au fost reacţiile celor care au testat deja aceste aparate.

''Ideea a pornit în 2018 din vară, când noi am mers cu aceste persoane cu dizabilităţi în caiac. Am reuşit să le ducem la piscină, unde am încercat prima dată cu ei în caiac până la lac, după aceea la râul de munte. A venit sezonul de iarnă şi ne-am gândit să nu îi lăsăm să iasă din starea bună fizică şi psihică pe care o aveau şi aşa ne-am gândit cum să îi punem pe pârtie. Am studiat puţin pe internet ce am găsit legat de scaune, am găsit acele seatskiuri care se văd şi acum, pe care ei schiază singuri, care erau foarte scumpe ca să le putem achiziţiona şi am gândit împreună cu un prieten care este inginer care lucrează cu fier, am gândit să luăm un scaun cu rotile să îi dăm jos roţile şi să îi punem schiuri. Binîneţeles că am reuşit.

„Skiing With Disabilities”, proiect lansat în luna Martie al acestui an pe pârtia de la Cavnic

În 2019, în februarie am fost prima dată pe pârtie cu cei cu dizabilităţi, cu acest scaun. Am făcut câteva retuşuri la scaun şi am reuşit să îi ducem la schi. Au fost foarte încântaţi şi veneau în fiecare duminică, pentru că noi ne dedicăm lor fiecare duminică din sezonul de iarnă şi suntem la pârtie numai pentru ei. Am văzut că le place aşa de mult şi am zis, ok, hai să reuşim să găsim o soluţie să progresăm puţin şi să trecem la un nivel la care ei schiază singuri în seatschi, ceea ce am şi reuşit în 2020, în ianuarie.

Am fost în Austria, am învăţat cum să îi pun pe schiuri, împreună cu Adrian de la noi din club, care este o persoană cu dizabilităţi locomotorii. Ne-am întors acasă şi am zis, ok, hai să începem să îi învăţăm pe toţi şi în sezonul de iarnă din 2020, am reuşit să avem şase-şapte schiori care reuşesc să schize pe pârtie singuri'', a explicat Ionuţ Stancovici, președintele Asociației Clubului Sportiv Caiac SMile.

Asociaţia Caiac SMile şi-a propus ca aceste scaune montate pe lame de schi să ajungă pe toate pârtiile din ţară

Echipa Caiac SMile va face tot posibilul ca fiecare pârtie de schi din România să dețină acest tip de scaun și dorește să ofere, în acest fel, un exemplu de mobilizare a tuturor resurselor necesare pentru eliminarea piedicilor ce duc la discriminarea sau marginalizarea persoanelor cu nevoi speciale, dorind

astfel implementarea ideii de “societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități .

Asociația și-a propus ca fiecare pârtie de schi din România să dețină un astfel de scaun, astfel, 25 de scaune vor fi oferite domeniilor schiabile din toată țara pentru persoanele cu nevoi speciale, care doresc să practice acest sport.

Toți cei care doresc să se implice în acest proiect, o pot face prin donație.