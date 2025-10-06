Stagiul militar voluntar. Condiții de înscriere, plată și alte beneficii

Pot solicita înscrierea în stagiul militar voluntar cetățenii români — bărbați și femei — cu vârste între 18 și 35 de ani. Foto: MApN / Facebook

Ministerul Apărării Naționale a aprobat cu câteva zile în urmă proiectul de lege privind posibilitatea tinerilor de a urma un stagiul militar voluntar de patru luni. MApN pregătește astfel o nouă cale prin care cetățenii pot experimenta pregătirea militară de bază, iar statul speră să atragă recruți pentru a-i păstra pe unii dintre ei ca militari profesioniști.

Când vor putea românii să se înscrie pentru efectuarea stagiului militar voluntar

Proiectul privind efectuarea stagiului militar voluntar a fost inițiat de MApN încă din iulie 2022, la câteva luni după declanșarea invaziei din Ucraina. Calendarul exact de înscrieri urmează să fie anunțat prin normele de aplicare (ordin de ministru) care vor stabili organizarea și desfășurarea programului de pregătire militară de bază. Ministerul precizează că programul va fi implementat după publicarea acestor reguli și înregistrarea centrelor de instruire.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care vor să facă stagiul militar

Pot solicita înscrierea în stagiul militar voluntar cetățenii români — bărbați și femei — cu vârste între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit anterior serviciul militar activ sau în rezervă. Detaliile privind examenul medical, dosarul de înscriere și alte condiții administrative vor fi stabilite în ordinul de ministru, dar, în esență, candidatul trebuie să îndeplinească condițiile medicale și de capacitate prevăzute pentru activitățile militare de bază.

Valoarea soldei

Pe durata celor 4 luni, participanții vor primi solda lunară echivalentă cu cea a unui militar în termen la gradul de soldat – în jur de 3.000 de lei pe lună. La finalul stagiului, recrutul va primi și un bonus financiar sub forma unei indemnizații egale cu trei câștiguri salariale medii, sumă care în prezent se traduce aproximativ la 27.000 de lei.

Recruții voluntari beneficiază, de asemenea, gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și medicamente pe toată durata programului.

Ce mai primesc militarii voluntari

Conform proiectului MApN, pe timpul programului de pregătire militară de bază, militarii voluntari în termen beneficiază gratuit de cazare, drepturi de echipare și de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de indemnizație lunară similară militarilor în termen cu grad de soldat. De asemenea, legislația prevede protecție pentru cei care sunt deja angajați: angajatorii sunt obligați să suspende temporar contractele de muncă pe perioada celor patru luni, astfel încât recruții să nu-și piardă locul de muncă.

În ce constă pregătirea militară în cele 4 luni

Stagiul include un program de pregătire militară de bază organizat de minister. Detaliile precise ale conținutului, duratei zilnice și programului pedagogic vor fi stabilite prin ordin de ministru. Ca referință comparativă, instrucția de bază din armata SUA durează 10 săptămâni și acoperă poziții, comenzi, mânuirea armelor, deplasări în formație, luptă corp la corp, orientare în spațiu, prim-ajutor, trageri cu armamentul de infanterie etc. În cazul programului românesc, MApN promite un pachet complet de pregătire în cele patru luni, menit să ofere participanților o experiență civică și profesională relevantă.

Ce urmează după stagiul militar voluntar

La încheierea celor 4 luni, recruții vor avea două opțiuni:

dacă aleg să rămână în armată, pot opta pentru recrutare ca militari profesioniști;

cei care nu doresc să continue vor fi trecuți în rezerva operațională.

Ministerul vede stagiul militar voluntar ca pe un instrument de recrutare și formare: „introducem acest nou program de armată voluntară, de militari voluntari în termen, prin care tinerii să vină să aibă această experiență civică și profesională și apoi cei mai buni dintre ei să rămână să devină militari profesioniști”, a precizat ministrul Apărării.