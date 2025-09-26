Stagiunea Operei Naționale București se deschide cu spectacolul „Carmen”

Spectacolul pune accent pe relațiile dintre oameni, puterea alegerii și curajul de a nu renunța. Foto: Agerpres

Opera Națională București își deschide noua stagiune cu o capodoperă absolută: Carmen de Georges Bizet. Un spectacol care, de-a lungul timpului, a cucerit inimile iubitorilor de operă din întreaga lume, și care revine acum pe scena Operei Naţionale în regia Adei Hausvater. Premiera va avea loc pe 1, 2 şi 3 octombrie, de la ora 18:30.

Un adevărat manifest al pasiunii și al libertății feminine, „Carmen” aduce pe scena Operei Naționale din București o poveste captivantă despre iubire, viață, alegere și destin.

Regizoarea Ada Hausvater a explicat viziunea ei, care merge dincolo de romantismul poveștii clasice.



„Este primul spectacol de operă pe care îl montez. Carmen astăzi, din punctul meu de vedere, și spectacolul nostru va dovedi acest punct de vedere, este o poveste care astăzi este necesară, deoarece astăzi pare că uităm să vorbim despre ce este esențial: umanitate.”, a spus regizoarea Ada Hausvater.



Spectacolul pune accent pe relațiile dintre oameni, puterea alegerii și curajul de a nu renunța.



„O relație între doi oameni înseamnă o construcție, o alegere, nu înseamnă lașitate, nu înseamnă frică. „Carmen” este o invitație la nu renunța. Pentru ei, moartea nu înseamnă moarte, moartea înseamnă o alegere”, a explicat regizoarea.



„Carmen” este un proiect care reușește să aduca opera mai aproape de public

„Acest „Carmen” pe care vi-l prezentăm și pe care o să-l vedeți în câteva zile are aceste două fațete ale medaliei. Pe de o parte, un „Carmen” produs artistic, un „Carmen” produs de artă și pe de altă parte un „Carmen” care va avea succes la public, prin care se

înțelege povestea prin care putem face și educație prin cultură.

Un „Carmen” care se adresează deopotrivă celor care au văzut „Carmen” de sute de ori în diferite montări, dar se adresează și celor care nu au fost niciodată la operă”, a explicat și managerul Operei Naționale București, Daniel Jinga.





Decorurile și costumele, create de artiști renumiți precum Helmut Stürmer și Corina Grămășteanu, aduc un plus de autenticitate și farmec spectacolului, creând un univers vizual memorabil.

Premiera operei Carmen va avea loc pe 1, 2 si 3 octombrie de la ora 18.30 la Opera Nationala din Bucureşti.