Se stinge lumina în Parlament. Ce face Senatul pentru a reduce consumul de energie electrică

Un document intern arată ce măsuri se vor lua: astfel, în anumite intervale orare, iluminarea exterioară va fi oprită, iar în interior va fi redusă. Mai mult, se vor monta senzori pe holuri şi panouri fotovoltaice în parcare.



Senatul prezintă intr-un document intern măsurile pe care se pregătește sa le ia pentru a reduce consumul de energie electrica, in contextul solicitării de la nivel european, dar și din România, de a reduce consumul de energie electrică in instituțiile publice.

Dacă pana acum au fost luate masuri ceva mai ușoare, precum schimbarea becurilor vechi, a aparatelor de climatizare sau a aparaturii electrice clasice, precum tv, acum se pregătesc masuri mult mai drastice.

Calculatoarele și imprimantele se vor inchide intre anumite intervale orare. Pe perioada vacantei parlamentare sau a zilelor in care nu sunt programate activități parlamentare, se reduce pe cât posibil activitatea in instituție, se deconectează practic toate sursele care consuma energie.

Și cel mai important se va stinge lumina. In unele locuri iluminatul va fi redus, iar in altele iluminatul exterior și arhitectural va fi chiar stins in unele intervale orare.

Se vor monta și senzori de prezenta pe holuri. Se mai are in plan montarea de panouri fotovoltaice in parcare, dar și reabilitarea termică a clădirii.