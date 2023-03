Stomatolog fals din Sectorul 5, reținut de polițiști alături de complicele său

Un cetățean sirian, care a lucrat într-un cabinet din Sectorul 5, București, ca stomatolog fără să aibă dreptul, a fost reținut alături de complicele său.

La data de 30 martie a.c., Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale a efectuat activități operative, în vederea depistării a doi cetățeni sirieni.

Cei doi sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și fals în înscrisuri, sub semnătură privată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

În fapt, unul dintre aceștia a exercitat, în luna noiembrie 2022, profesia de medic stomatolog, fără a avea drept de liberă practică pe teritoriul României, față de mai multe persoane, la un cabinet medical stomatologic, din Sectorul 5, fiind ajutat de către un alt cetățean sirian, care este medic stomatolog, cu drept de liberă practică în România.

Cu sprijinul I.G.I. s-a reușit depistarea celor doi bărbați, ambii în vârstă de 26 de ani, care au fost conduși la sediul Serviciului de Investigații Criminale, iar după efectuarea activităților procedural-penale, s-a dispus reținerea acestora, pentru 24 de ore.

