O stradă din Cârcea a fost asfaltată pe un singur sens, pentru că cealaltă bandă aparţine de Craiova

Este vorba de strada Preciziei din zona giratoriului de la Ford, asta dacă ne uitam pe o singură bandă, cea din stânga, care ţine de Craiova. Din cealaltă parte, dreapta, alţii ar spune că este vorba de strada Siloz, una şi aceeaşi cu strada Preciziei, care aparţine comunei Cârcea, judeţul Dolj.

Mai exact, linia de hotar dintre cele două localităţi a fost trasată imaginar pe mijlocul străzii care acum este disputată de cele două unităţi administrativ teritoriale, Craiova şi Cârcea.

"În instanţă există un dosar cu privire la grăniţuirea dintre cele două localităţi", spune primarul localităţii Cârcea.

La culmea asfaltării s-a ajuns în perioada alegerilor locale, cand mai multe primării s-au grăbit să arunce cu asfalt în stânga şi în dreapta.

În cazul străzii Siloz (denumire sub care figurează în domeniul public al primăriei Cârcea) s-a respectat linia de hotar şi primăria Cârcea a asfaltat doar partea ei de stradă. Cealată bandă, care ţine de Craiova, a rămas, spre uimirea localnicilor, aşa, neasfaltată.

“Noi avem un proiect de modernizare a reţelei de drumuri din localitate. Am modernizate toate drumurile care sunt în domeniul public al UAT Cârcea. La noi această stradă figurează sub denumirea de strada Siloz.

"Am amenajat partea dreaptă cu trotuar, cu tot. Am pus borduri şi am amenajat accesul către alei. Partea cealaltă nu ţine de noi. Eu nu pot să fac investiţii din bugetul localităţii Cârcea investiiţii pe teritoriul Craiovei.

Asta este delimitarea făcută de Oficiul de cadastru, pe mijlocul străzii. Conform noilor delimitări aceasta este graniţa dintre cele localităţi. Aşa, dacă vorbim de Legea nr.2, inclusiv Fordul este pe teritoriul comunei noastre”, spune edilul comunei Cârcea.

Când schimbi sensul de mers, sari de pe strada Siloz pe strada Preciziei care ţine de Craiova

"Noi nu am făcut în această perioadă asfaltări în zonă. Ştiu că acolo sunt nişte probleme legate de grăniţuire. Într-adevăr strada Preciziei ţine de UAT Craiova.

Este posibil ca aceiaşi stradă să fie înregistrată şi pe UAT Cârcea, dar sub altă denumire. În acest caz trebuie întrebat la primăria din localitate. Poate administraţia locală de acolo a făcut investiţii în acest sens.

Cert est că la noi această stradă nu afost prinsă acum în procesul de modernizare”, a precizat şeful Serviciu Administrare şi Întreţinere Drumuri din cadrul primăriei Craiova pentru gds.ro

Până una alta, localnicii se mulţumesc cu ce au şi asteaptă cu interes soluţionarea acestui caz.