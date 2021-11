COP26. SUA finanțează extinderea accesului la energie nucleară "curată", care include implementarea tehnologiei SMR în România

Bonnie Jenkins, subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, a precizat că SUA se angajează să acorde 25 de milioane de dolari în acest sens, precizează un comunicat oficial american.

Cunoscută și sub denumirea "Nuclear Futures Package", această finanțare reprezintă eforturile mai multor departamente din cadrul Guvernului Statelor Unite și se referă la programe în derulare și proiecte în curs de dezvoltare, cu scopul de:

a promova generarea de energie nucleară curată și modernă, la scară largă,

a demonstra potențialul pe care îl are hidrogenul produs în centralele nucleare de a alimenta tranziția la energia curată și

a promova tehnologii nucleare inovatoare, sigure și securizate, cum sunt reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR).

Sub egida "Nuclear Futures Package", Statele Unite precizează că "se bucură să fie partenere" cu Polonia, Kenia, Ucraina, Brazilia, România și Indonezia, printre alte țări, și să sprijine progresele făcute pentru atingerea obiectivelor acestor state cu privire la energia nucleară.

În angajament este inclusă și inițiativa FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), pe care Statele Unite au lansat-o la summitul climatic de la Glasgow.

Totodată, sunt incluse și Programul public-privat al Statelor Unite pentru reactoare SMR și seria de seminare asociate despre standardele și reglementările aplicabile reactorului modular de mici dimensiuni și a celui avansat.

Aceste programe sunt menite să sprijine etapele-cheie, necesare pentru utilizarea sigură, securizată și responsabilă a tehnologiilor nucleare emergente.

Sprijinul acordat României din partea Statelor Unite

"Nucler Futures Package" evidențiază angajamentul solid al Statelor Unite pentru inovație în sectorul energetic și tehnologie nucleară, ca elemente importante pentru atingerea obiectivelor globale privind schimbările climatice, se precizează în comunicatul menționat anterior.

Pe lângă Departamentul de Stat, în aceste activități se implică și Agenția Americană pentru Comerț și Dezvoltare (USTDA), Departamentul Comerțului și Departamentul Energiei.

România urmează să primească asistență tehnică din partea Statelor Unite pentru a progresa cu obiectivele sale de a deveni un centru regional de educație și formare pe teme care țin de reactorul SMR.

Asistența acoperă cooperarea în vederea înființării unui simulator SMR la una dintre universitățile de top și sprijinul aferent studiului cu privire la amplasarea reactoarelor SMR, un transfer de bune practici cu deplasare în SUA (de tip "reverse trade mission") și o serie de conferințe privind reglementări aplicabile reactoarelor SMR.

Asistența va veni în completarea angajamentului luat de România la COP26, de a aduce în țară tehnologie SMR construită în Statele Unite până în 2028, dacă este posibil.

