Subiect și Predicat. Carmen Avram: La Bruxelles, fiecare dosar devine ca o poveste jurnalistică

Carmen Avram a fost invitata Anei Iorga în emisiunea „Subiect și Predicat”, de la Antena 3. Jurnalista cu o experiență vastă în presă a vorbit, la emisiunea Anei Iorga, despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit europarlamentar la Bruxelles.

„Viața mea poți să o măsori acum între două avioane. Am săptămâna împărțită în două. De luni pana joi sunt la Bruxelles, și vineri, sâmbătă, duminică sunt acasă. Viața mea, astăzi, e la fel de stresantă cum era când eram în presă. Doar că stresul este altfel. Nu mai există termene limită, (...) dar e o luptă viața acolo”, a spus Carmen Avram, la Antena 3.

„Fiecare dosar devine ca o poveste jurnalistică”, a mai spus Carmen Avram.

”Foarte mult m-a ajutat jurnalismul pentru că pentru toate dosarele la care lucrezi te folosești de investigație. De exemplu, am avut un dosărel cu un contract comercial care se va încheia cu o țară africană, de unde UE va importa peste. În special Ton. (...) A trebuit să luam de la zero, să aflăm specificul țării, dacă contractul merită încheiat și cum se poate el încheiat în condiția reciproc avantajoasă. Iar investigând nu afli tot. De exemplu, că acolo nu există apă curentă. Și că oamenii se spală în niste butoaie de plastic pe care le retează și care răman ascuțite.Și amenii se rănesc. Și pentru că se rănesc și nu au apă curată, fac foarte des infecții. Așa afli ce lipsă e acolo și cum poți să ajuți”, povestește Carmen Avram.

Despre primele experiențe în jurnalism

”Mi-a plăcut foarte tare. Am ajuns la un ziar care era foarte mare. Evenimentul zilei pe atunci, în momentul lui de glorie, avea tiraj de 800 de mii de exemplare. (...) Ion Cristoiu descoperise infoteinment-ul. Mi-a dat să citesc o carte despre Lady Diana și că trebuie să citesc și să fac un material bun despre Lady Diana. Am citit-o în două zile și am făcut un material pe care Ion Cristoiu l-a publicat pe ultima pagină a ziarului. În ziua când a publicat ziarul, întâmplător am luat tramvaiul. Și când m-am urcat în tramvai erau două șiruri de călători și 90 la sută dintre ei aveau în față ziarul și citeau recenzia pe care o scrisesem eu despre Lady Diana. Atunci am înțeles și eu, în sfârșit, cât de important este să fii jurnalist”.