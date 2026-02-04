Surpriză la Mihail Kogălniceanu: Soldații americani au venit în România cu avionul echipei de fotbal New England Patriots

Soldații americani au venit în România cu avionul echipei de fotbal New England Patriots. Foto: Facebook/Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta

Militari americani au aterizat pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu cu un avion Boeing 767 inscripționat cu logo-ul echipei New England Patriots, folosit de obicei pentru transportul jucătorilor de fotbal american.

Un avion Boeing 767-300ER, colorat în albastru, alb și roșu, cu logo-ul echipei de fotbal american New England Patriots și folosit de obicei pentru deplasarea sportivilor respectivi, a aterizat, miercuri, la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, de această dată fiind operat însă un zbor charter pentru militari SUA de la baza din localitatea constănțeană.

„Echipa de fotbal american New England Patriots deține două avioane Boeing 767-300ER (înregistrate N36NE și N225NE), operate de Omni Air International pentru deplasarea echipei. Aceste aeronave au o grafică personalizată în culorile albastru, alb și roșu, cu logo-ul echipei pe coadă și inscripția 'New England Patriots'. Când nu sunt folosite de echipă, avioanele sunt operate de Omni Air pentru misiuni de charter, inclusiv transport militar'', se arată pe pagina de Facebook a Aeroportului Internațional Mihail Kogălniceanu, potrivit Agerpres.

Reprezentanții aeroportului au menționat că „este un charter militar pentru personalul SUA de la Mihail Kogălniceanu”, adăugând că „astfel de operări sunt frecvente, dar destul de rar în așa culori frumoase”.