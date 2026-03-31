Sute de persoane cu dizabilități protestează în Piața Victoriei, nemulţumite de facilitățile la plata impozitelor pe imobile și mașini

Organizatorii se așteaptă la aproape 1.000 de persoane cu dizabilități la manifestația din fața Guvernului. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Sute de persoane cu dizabilităţi protestează marţi în Piața Victoriei din Bucureşti, nemulţumite de modificările privind facilitățile la plata impozitelor pe imobile și mașini. În plus, ele solicită şi ajustarea indemnizaţiilor la realitatea economică, potrivit Agerpres. "Cerem revenirea la scutirile integrale de impozit și cerem anularea criteriilor de evaluare medicală, pentru că sunt abuzive", a declarat preşedinta Consiliului Național al Dizabilității din România (CNDR), Daniela Tontsch.

Consiliul Național al Dizabilității din România a organizat marți un protest în faţa Guvernului României, nemulțumirile principale vizând nivelul indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap și modificările recente privind impozitarea acestora. La începutul lunii trecute, Daniela Tontsch a menţionat într-o intervenţie la Antena 3 CNN că premierul Ilie Bolojan refuză să se întâlnească cu reprezentanţii persoanelor cu dizabilităţi.

"Așteptăm în jur de 1.000 de persoane să participe la protest. Deja ne-am adunat trei sferturi din ce am estimat. Este un semnal de alarmă, pentru că persoanele cu dizabilități au ajuns la limita suportabilității. Trăim un regres fără precedent în ultimii 20 de ani. Din păcate, niciun demers făcut până acum – și am făcut nenumărate demersuri – nu a dus la soluționarea revendicărilor noastre.

Indemnizațiile noastre sunt la nivelul anului 2024, în timp ce prețurile au crescut într-un ritm îngrijorător. Ne-au fost anulate scutirile de impozit și ne-au fost alocate reduceri nesemnificative. Cerem revenirea la scutirile integrale de impozit și cerem anularea criteriilor de evaluare medicală, pentru că sunt abuzive", a declarat pentru Agerpres președinta CNDR, Daniela Tontsch.

Ea a spus că aproximativ 10.000 de persoane cu dizabilități foarte grave au fost trecute în grade de invaliditate inferioare și în felul acesta au rămas fără asistenți personali și fără indemnizații.

Tontsch a menționat că un memoriu cu solicitările persoanelor cu dizabilități a fost trimis la Guvern.

"Aproape nu mai au din ce să supraviețuiască. Nu au cu ce să-și achiziționeze medicamente, tratamente, terapii. Am trimis memoriul nostru la Guvern, cu revendicările noastre și cu rugămintea de a coborî reprezentantul Guvernului desemnat să vorbească cu noi în mijlocul nostru, pentru că trebuie să ne cunoască.

Nu ne dorim să mai fim tratați ca infractori. Suntem persoane cu dizabilități, cu drepturi. Suntem abuzați pe stradă din cauza unor afirmații în spațiul public referitoare la fraude cu certificate de handicap. Nu suntem noi vinovați de aceste fraude. Nu suntem noi cei care acordăm încadrări în grad de handicap", a mai afirmat președinta Consiliului Național al Dizabilității din România.