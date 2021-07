Tânărul mușcat de șobolan în București nu a putut depune plângere la primăria lui Clotilde

Tânărul a vrut să își facă dreptate, ca orice cetățean care trece printr-un astfel de eveniment, așa că a mers la Primăria Sectorului 1 pentru a depune o plângere.

Angajații de acolo l-au trimis însă să își angajeze un avocat și nu l-au îndrumat cum ar trebui să facă o astfel de sesizare.

Cătălin vrea să meargă acum la Poliția Sectorului 1, dar și la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București pentru a povesti cele întâmplate.

Se va constitui ca parte civilă într-un dosar pe care îl va intenta în această săptămână, în cadrul căruia va cere și daune morale pentru cele întâmplate.

”S-a înâmplat cum se întâmplă de obicei când te duci la un ghișeu. Mi s-a dat o foaie, un pix și mi s-a spus să scriu ”subsemnatul...” și probabil că o să ajungă. Se uitau unii la alții, nu a fost ceva clar, nu aveau chef, nu știu... Nu am stat să mă cert cu ei sau să fac atmosferă, am plecat și mi-am sunat avocatul să văd ce am de făcut și cum pot să rezolv cât mai repede această problemă.

Mi s-a spus că mai bine ar fi să contactez și avocatul, că poate să mă îndrume mai bine. Oarecum am cerut (n.r.- o audiență cu primarul Clotilde Armand). I-am scris pe Facebook în privat unui coleg de-al dânsei.

Pe mine nu despăgubirile mă mulțumesc. Eu sunt tânăr, am 26 de ani, am avut putere să dau șobolanul de pe mine. Dacă ar fi fost altă persoană mai în vârstă nu știu care ar fi fost situația. Șobolanii sunt pe străzi de vreo lună jumate-două. Într-adevăr, nu atacau, dar acum se pare că au început și să atace...”, a declarat Cătălin, tânărul mușcat de șobolan, într-o intervenție telefonică la Antena 3.

Un tânăr de 26 de ani a fost mușcat de un șobolan în zona Piața Romană din Capitală. Incidentul a avut loc marți în jurul orei 19, lângă parcul Grădina Icoanei.

Băiatul a ieșit din casa să își ia comanda de mâncare și în fața porții un șobolan a sărit pe el. Tânărul de 26 de ani a ajuns la spitalul Matei Balș din București la o oră distanță și a primit pe loc antitetanos și antirabic.

Medicii i-au prescris tratament cu 5 antirabice vreme de 5 săptămâni (adică unul pe săptămână).

”În jurul orei 19 am ieșit la poartă să îmi ridic comanda. Eram cu băiatul de la livrări și am simțit ceva pe picior, apoi o mușcătură foarte dură. L-am văzut, era deja înfipt în picior, nu a fugit, nu a avut nicio reacție, am dat cu piciorul în el, am aruncat telefonul, și am pus mâna pe el și l-am aruncat, alfel nu știu ce s-ar fi întâmplat.

Am sunat imediat la 112. Cei de la ambulanță mi-au făcut legătura la spital și medicii mi-au spus să nu mai aștept, să merg imediat la Urgență pentru că sângerez.

Medicii s-au mobilizat imediat și totul a fost ok. Medicii m-au întrebat dacă am fost mușcat la țară, nici lor nu le-a venit să creadă că am fost mușcat în mijlocul Capitalei. E frustrant să stai în mijlocul orașului și să vezi gândaci și șobolani” a spus la Antena 3, Cătălin, bucureșteanul mușcat de șobolan, în centrul orașului.

