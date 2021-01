Un tânăr român a fost descoperit mort într-o locuință din Belgia. Prietenii săi, apel disperat: "Cine îl cunoaște pe Flavius, vă rog să-i anunțați părinții!"

„Cu tristă durere fac acest anunț, după un telefon primit în urmă cu 5 minute! Cine îl cunoaște pe Flavius C., vă rog anunțați părinții, băiatul este decedat în casă. Vă rog distribuiți cât mai mult să reușim să-i găsim părinții”, este mesajul unei tinere într-un grup de români din Belgia.

Alți prieteni ai tânărului susținut însă că autoritățile din Belgia le-au dat cumplita veste părinților lui Flavius, potrivit wowbiz.ro.

„Din păcate e unul dintre prietenii mei. Nu i-am cunoscut părinții ca să îi anunțăm, dar poliția i-a găsit. Noi am sunat la poliție să verifice dacă este bine. Și din păcate a fost găsit mort. Uneori asta este Belgia, dragi prieteni! Ne rup în două cu taxele și impozitele, el a fost încă o victimă a acestei țări și a acestui sistem.

Dragi români, aveți mare grijă la taxe și impozite, aici dacă nu vă calculați fiecare cent, taxele și fiscul te bagă în depresie. Dumnezeu să te odihnească, prieten drag”,este mesajul altei cunoștințe a tânărului.

Tânăra care a sesizat pe Facebook dispariția lui Flavius a transmis și un mesaj dureros în mediul online.

„Cred că aceasta pandemie a scos la suprafață caracterele tuturor, unii se sinucid (un prieten Flavius - Dumnezeu să-l odihnească) alții au devenit frustrați, cred că a început războiul ... altfel nu îmi explic de unde atâta agresivitate, oamenii buni s-au tranformat în lupi... nu știu cum să te pândească să poți fii atacat, să fii dominat... da, pandemia încet își face loc....

De acum va începe lupta pentru supraviețuire, sunt șocata de tot ce se întâmplă.... De acum o să ne batem ca leii'n cușcă care va domina, dar se pare că banul e puterea dar și ochiul dracului.... eu azi am simțit ca mă cutremur de tot ce am auzit, de veștile triste ce mi-au venit parcă din neant una dupa alta, azi dimineață mă învărteam cu mașina de 2 ori pe un loc de 500 de m și nu puteam să imi imaginez de ce....semne de la Dumnezeu..... Cum am zis si zilele trecute.... Dumnezeu iți dă semne tu doar tre să le'ntelegi!”, a scris Ramona pe Facebook.