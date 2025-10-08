TAROM va accepta mai multe animale de companie în cabina de pasageri. Anunțul companiei aeriene

Publicat la 17:11 08 Oct 2025

TAROM va accepta mai multe animale de companie în cabina de pasageri. Foto: Profimedia Images

TAROM anunță că în perioada 20 – 31 octombrie 2025, la bordul aeronavelor sale vor fi acceptate mai multe animale de companie: patru câini sau pisici pentru fiecare zbor.

„În perioada 20 – 31 octombrie 2025, TAROM va accepta până la 4 animale de companie (PETC) pentru toate zborurile externe operate cu aeronave de tip Jet. Vom avea cu patru suflete mai mult la bord, iar micuții pasageri vor putea zbura în siguranță, alături de cei dragi”, au transmis reprezentanții TAROM.

Până acum, doar două animale de companie erau acceptate în cabina de pasageri/zbor.

Compania precizează că sunt acceptate doar câini și pisici, iar aceștia trebuie să îndeplinească o serie de condiții stricte pentru a putea zbura în cabina de pasageri.

Condițiile de transport în cabină pentru animalele de companie

Pentru a fi acceptate la bord, animalele de companie trebuie:

să fie confirmate anterior zborului, întrucât transportul neconfirmat nu este permis;

să fie sănătoase și să dețină un pașaport internațional de călătorie;

să aibă cip de identificare și vaccinurile la zi, conform cerințelor țării de destinație;

să fie transportate în cuști rigide sau în genți speciale de tip „soft bag” pentru animale;

să fie curate, să nu fie gestante și să nu provoace disconfort altor pasageri;

să rămână în interiorul cuștii sau al genții pe toată durata zborului.

Pentru transportul în cabină, greutatea totală a animalului împreună cu cușca nu trebuie să depășească 8 kg, iar dimensiunile maxime ale containerului sunt de 42 x 26 x 20 cm.

Compania recomandă pasagerilor să verifice disponibilitatea locurilor pentru animale înainte de efectuarea check-in-ului, întrucât numărul este limitat la maximum patru per zbor.

Regulile companiei pot fi citite AICI.