Taxa auto 2022. Ministrul Mediului, Tanczoș Barna, anunţă o impozitare "pe principii de mediu"

Taxa auto 2022 ar putea apărea sub o formă inedită, cea a impozitării pe principii de mediu.

Tanczoș Barna, ministrul Mediului, susține că în pofida "efortului uriaş" făcut de statul român prin implementarea programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, în România numărul maşinilor vechi nou înmatriculate este mai mare decât cel al autoturismelor noi şi că la negocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Comisia Europeană a impus României să scoată din circulaţie, până în 2026, un sfert de milion de autovehicule vechi şi poluante.

"În continuare sunt mai multe mașini second-hand înmatriculate în România decât mașini noi, în ciuda efortului uriaș făcut anul acesta de minister şi de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic, faţă de 400, am avut o majorare de 10%. De atunci suntem deja la peste 600 de milioane de lei, adică peste 50% în plus faţă de anul trecut la Rabla Clasic şi am triplat la maşinile electrice bugetul.

Bugetele s-au consumat, am suspendat Rabla în decembrie și reluăm programul în februarie 2022. Deci, degeaba investim noi foarte mult şi venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără mașini noi, dacă pe partea cealaltă înmatriculările se fac la liber. De aceea propun şi colegilor mei din coaliție să avem în balanță cele două măsuri: de stimul pentru mașinile noi și de descurajare.

Taxa auto 2022. "Descurajarea se face ori prin majorare de taxe, ori prin taxă nouă"

Descurajarea se face ori prin majorare de taxe, ori prin taxă nouă. Guvernul a spus că nu vom introduce taxe noi, rămâne varianta ca anumite taxe existente, în cazul mașinilor vechi și foarte poluatoare, să fie majorate.

Noi va trebui să avem un parteneriat cu autoritățile publice locale, că acolo se plătesc taxele pe autoturisme, și să găsim o modalitate de a descuraja înmatricularea mașinilor mai vechi”, a afirmat ministrul Mediului.

Tanczos Barna susține, de asemenea, că Guvernul poate crește plafonul până la care pot fi impuse taxele locale pentru autovehicule poluante.

Însă autoritățile ar trebuie să țină cont de faptul că există și categorii de persoane vulnerabile care nu își permit achiziționarea unor mașini scumpe, categorie care va avea nevoie de ”ajutor din partea statului”.

Pe de altă parte, ministrul susține că există români care își permit autoturisme noi, însă preferă să circule cu autovehicule înalt poluante, care au motoare foarte puternice, pentru că "nu vor să meargă cu o maşină nouă de altă categorie, fiindcă este sub nivelul de reprezentare".

Taxa auto 2022. 250.000 de autovehicule vechi eliminate până în 2026

Tanczos Barna a subliniat faptul că, la negocierea PNRR cu Comisia Europeană, România şi-a asumat ca până în anul 2026 să scoată din circulaţie 250.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani, aceasta fiind condiţia ca Ministerul Transporturilor să primească fonduri pentru construirea de autostrăzi, scrie Adevărul.ro.

