Ţeapa pe care a luat-o un tânăr care a cumpărat, fără să ştie, o maşină cu 700.000 de kilometri daţi înapoi

Tranzacţia a avut loc sâmbătă 13 februarie, într-o parcare din Bucureşti. Vânzătorul venise din judeţul Harghita, după ce a găsit pe un site de anunţuri auto o maşină pe care voia să o folosească la transport marfă. Nu ştia însă că anunţul era o mare ţeapă.

Tânărul şi-a povestit păţania pe blogul lui Ştefan Mihăilă, devenit celebru pe internet după ce a demascat zeci de samsari auto. În acest caz, cumpărătorul din Harghita s-a ales cu o pagubă de 1.500 de euro, bani pe care nu-i va mai recupera, întrucât tranzacţia a fost deja făcută, iar vânzătorul a dispărut.

Victima găsise maşina, un Volkswagen Caddy din anul 2003, la preţul de 1.500 de euro. A mai negociat la telefon câteva sute de lei şi s-a înţeles cu vânzătorul. Odată ajuns în Bucureşti, samsarul a reuşit să-l ducă cu vorba pe tânăr şi să-i spună cât de bună este maşina, care avea în bord doar 170.000 de kilometri.

La o verificare a seriei pe un site de profil, nu se vedeau mari probleme, doar o bară înlocuită în urmă cu ceva ani. Tânărul recunoaşte că maşina arăta impecabil la exterior. Bucuros că a făcut o afacere bună, noul proprietar a cerut şi certificatul fiscal al maşinii de la vânzător. Aici a apărut prima problemă pe care samsarul a rezolvat-o din vorbe.

"Am mers să facem actele, contractul şi tot, iar când am ajuns la maşină, începe să spună că are şi el de primit "fiscalu" şi nu mi-l poate da acum, dar îl trimite următoarea săptămână, că merge la primărie şi rezolvă. Am zis că bine, omul se vedea serios, n-am mai comentat nimic", povesteşte tânărul din Harghita.

După ce părţile s-au despărţit şi tânărul a urcat la volan pentru a pleca spre judeţul Harghita, au apărut primele probleme, a povestit tânărul pe blogul specializat în ţepe auto.

"Bag motorină, iau lichidul de parbriz şi un odorizant, mă sui repede în maşina, dau să pornesc, ciuciu, nimic. Am rămas uimit. Dau încă odată la automat să pornesc, iară nimic, niciun semn de viaţă.

În bord nu se aprindea nici un bec. După 350 km au început problemele. Avea cablu la frâna de mână rupt, maşina nu pornea, baiatul care era cu mine a dat geamul jos şi s-a ars macaraua sau ce minune s-a întâmplat de nu mai urca inapoi. Nu-mi venea să cred ce se întâmplă!", spune tânărul din Harghita. În cele din urmă, acesta a pornit maşina, împingând-o. Pe drum, maşina a început să huruie şi planetara să facă zgomot.

După câteva zile, tânărul a verificat mai atent maşina şi a descoperit pe site-ul RAR că auto-utilitara avea, de fapt, 840.000 de kilometri reali şi cu un an în urmă, i-au fost daţi kilometri înapoi până la valoarea de 100.000.

Victima nu a depus plângere la poliţie împotriva samsarului, a preferat să repare maşina în care a mai băgat aproape 1.000 de euro, iar acum speră doar ca motorul să nu-i cedeze la următoarea cursă. Ca să evitaţi astfel de ţepe, este recomandat să apelaţi la serviciile unui expert, care pentru câteva sute de lei vă poate spune cu siguranţă dacă maşina are kilometrii daţi înapoi sau defecte ascunse.

