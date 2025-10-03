Temperaturi de iarnă în România, la început de octombrie: În București au fost 0 grade, în această dimineață

În București au fost 0 grade, în această dimineață. Foto: Getty Images

Dimineața de vineri a adus temperaturi resimțite neobișnuit de scăzute pentru data din calendar, chiar de 0 grade în București și în Videle, potrivit măsurătorilor de la ora 9.00.

Locuitorii din Giurgiu, Călărași, Oltenița sau Urziceni au resimțit la rândul lor doar 1 grad, iar în Craiova, Pitești și Slatina abia s-au atins 2 grade.

În Ploiești și Buzău, mercurul a urcat ușor, până la 3 grade.

Ora 09 - Temperaturi resimțite

0 grade București

0 grade Videle

1 grad Turnu Măgurele

1 grad Giurgiu

1 grad Călărași

1 grad Oltenița

1 grad Urziceni

2 grade Craiova

2 grade Pitești

2 grade Slatina

3 grade Ploiești

3 grade Buzău

Jumătate de țară se află de joi sub avertizări cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vânt puternic, în timp ce în zonele montane sunt prognozate ninsori abundente și viscol. De asemenea, în județele Dolj și Olt, este în vigoare un cod roșu de ploi, valabil până în această seară, la 21.00.

De asemenea, şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică de cod galben, cod portocaliu şi cod roşu.

Autoritățile se aşteaptă ca precipitaţiile prognozate în următoarele ore să ducă la atingerea cotelor de inundaţie în mai multe zone. „Practic, în următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună”, a declarat secretarul de stat din cadrul Ministerului Mediului Raul Pop.