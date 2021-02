Alin Burcea, despre anularea tichetelelor de vacanţă: "Este foarte grav!''

Agenţii de turism spun că voucherele de vacanţă erau o gură de oxigen pentru hotelieri şi agenţiile de turism, într-un an în care turismul a fost greu încercat în pandemie, iar eliminarea lor îi duce în pragul falimentului.

Alin Burcea: ''Este foarte grav pentru că vorbim de o sumă destul de mare, de 1 miliard şi ceva''

Ain Burcea, administratorul unei agenţii de turism, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre decizia anunţată luni de Ludovic Orban.

''Ne-a luat pe nepusă masa şi pe nepregătite, pentru că nu am fost anunţaţi. Cel puţin să fi discutat, nu ştiu, mă gândesc, de la 1450, să avem o variantă mai redusă în acest an, pentru că, foarte multe hoteluri au supravieţuit în 2020 datorită acestor vouchere. Că nu este etic, ar trebuie să le ia şi cei care lucrează în privat, evident că e şi asta adevărat, dar cel puţin, să rămânem aşa cum am fost. Va fi destul de greu pentru hotelieri să supravieţuiască în 2021, a spus Alin Burcea, administratorul unei agenţii de turism.

Ludovi Orban: ''Nu se emit noi vouchere de vacanță''

Anunţul a fost făcut luni de Ludovic Orban. Preşedintele PNL a spus că nu vor fi emise noi vouchere de vacanță, pentru că sunt valabile, în continuare, cele acordate anterior.

„Rămân valabile voucherele de vacanță care au fost emise anterior și care pot fi folosite în cursul anului 2021. Nu se emit noi vouchere de vacanță pentru că sunt vouchere de vacanță care sunt valabile în continuare în cursul anului 2021”, a declarat președintele Camerei Deputaților.