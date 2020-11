Detalii neştiute despre ţinta asasinatul Hells Angels din România. „Credeam că este vorba despre ceva balcanic”

Laurenţiu Cazan, preşedintele Clubului de Motociclişti Gremium Nomads România, spune că el era, de fapt, ţinta vizată de Marius Lazăr, şeful gruparii de motociclisti Hells Angels Romania.

El ar fi aflat cu două săptămâni înainte că i se pregăteşte o răzbunare, dar nu se gândea la ceva atât de grav.

"Noi am fost anuntati de doua saptamani de chestia asta, de la niste baieti care participasera la parastasul lui Daniel Chiras, cel care a murit in Spania, anul trecut. Au fost niste prieteni de-ai nostri la parastas si acolo a rasuflat putin si asta. Ne-am gandit de ceva balcanic, asa, de o spitalizare. Nimic mai grav. Pe neozeelandezi noi ii stiam de prin septembrie. Nu pareau ca ne-ar pune probleme, balcanic vorbind. Adica de batai, cum mai facem noi, uneori. In schimb, chestia asta cu asasinatul, din partea lui machedonul Marius (Marius Lazar, n.r.), cel arestat. Am inteles ca a si recunoscut la IGP ca a vrut sa ma asasineze, insa nu din probleme de club, ci din probleme personale, ca l-am injurat eu nu stiu cum. Dar eu cred ca a declarat asa sa excluda clubul din discutia asta", a mărturisit Alexandru Cazan pentru Ziare.com.

"Mă gândeam ca suma să nu fie prea mică, să nu mă fac de râs"

Motociclistul a mai spus că nu a aflat prin ce metoda ar fi vrut Marius Lazar sa-l asasineze. Despre recompensa care era pusa pe capul său, Cazan spune: "Am inteles ca 30-50.000 de euro. Cand am auzit de acest premiu mă gândeam că suma să nu fie prea mică, să nu mă fac de râs. Acum nu cred ca machedonul sa dea drumul asa, la bani".

Comisarul-şef Sergiu Popescu, de la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul IGPR, a declarat că poliţia face eforturi pentru protejarea "celor vizaţi" de asasinatul descoperit de DIICOT.



Marius Lazăr, şeful clubului de motociclişti Hells Angels Bucureşti, şi cetăţenii neo-zeelandezi Matthews Michael Murray şi Johnson Marc Patrick au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, pe 19 noiembrie, de judecătorii Curţii de Apel Bucureşti în cadrul dosarului de trafic de droguri şi instigare la omor instrumentat de DEA şi DIICOT.

Pe 16 decembrie instanta a fixat termen pentru continuarea procedurii de extrădare.