Titi Aur, mesaj de pe patul de spital: ”Nu mă simt bine, nu pot respira fără mască. Am ambii plămâni afectați”

„Nu mă simt foarte bine, nu pot respira fără mască, și acum am oxigen la nas, niște tubulețe. Încerc să vorbesc puțin cu dumneavoastră, sper că nu prea mult, pentru că mă apucă tusea dacă vorbesc prea mult.

Sunt internat de joi, am fost depistat duminică, am primit tratament acasă pentru că nu aveam afectat plămânul, la toate controalele făcute duminică, dar joi am avut probleme, dificultăți cu respirația și am venit la spital.

”Ambii plămâni sunt afectați în proporție de 30%”

La computerul tomograf s-a văzut că ambii plămâni sunt afectați în proporție de 30%, ceea ce înseamnă deja grav. 85% dintre pacienții COVID nu au plămânii afectați și pot fi tratați acasă, bineînțeles, tot sub supravegherea medicului.

Eu fac parte din cei 15% de ghinioniști, cu plămânii afectați, ceea ce înseamnă internare obligatorie, tratament intensiv și urmărite toate analizele. Este foarte multă grijă și implicare din partea personalului medical.

Știam despre COVID, nu fac parte din cei care spun că nu există, am purtat mască mereu, chiar îmi spuneau colegii că nu mi-au văzut fața de un an de zile. Am umblat cu mască, am încercat să mă protejez”, a declarat Titi Aur pentru Digi24.

”Reacții ciudate: senzație de oboseală, friguri și o ușoară tuse”

Titi Aur a postat și un mesaj pe o rețea socială, chiar de pe patul de spital.

”ÎNGERII DE LA BÂRLAD

Cunosc spitalul din Bârlad din copilărie, am intrat de multe zeci de ori, având persoane dragi internate. În ultimul an, spitalul „Elena Beldiman” a fost desemnat Spital COVID.

Ce a însemnat asta?

”În prima fază..... Panică”

În prima fază..... Panică. Pe urmă, întrebarea: și ce trebuie să facem acum? Și imediat a venit răspunsul: Tot personalul, indiferent de specialitate: lnterne, Chirurgie, Ortopedie, Cardiologie, se va ocupa doar de pacienți COVID. S-au creat circuite speciale, s-au adus containere și imediat a început treaba. Au fost multe comentarii pentru că Bârladul a rămas fără principalul spital și pacienții non-COVID trebuie duși la Vaslui, dar lucrurile și-au urmat cursul.

Duminică, 28 martie, eram acasă la Bârlad și având câteva reacții ciudate: senzație de oboseală, friguri și o ușoară tuse, am venit și am făcut un test. Rezultatul: Evident pozitiv.

Oricât de puternic ești sau crezi că ești, când se confirmă că ești infectat cu acest nenorocit de virus, încep să se schimbe un pic valorile în cap. Nu-ți mai dorești milionul de euro ci ai vrea sănătate, începi să accepți că firmele pot funcționa și doar cu colegii tăi, te gândești dacă ai stat suficient cu familia, etc

”Înainte de a se instala panica, se implică ei,”ÎNGERII DE LA BARLAD”

Dar înainte de a se instala panica, se implică ei,”ÎNGERII DE LA BARLAD”

De ce le spun așa?

Nu doar pentru că sunt toți la fel, albi din cap până-n picioare: medici, asistenți, personalul de la curățenie, recepție, etc,dar sunt de o bunătate extraordinară și explică fiecărui pacient că nimic nu e obligatoriu, dar că e mai bine așa sau așa. Pentru aproximativ 85% recomandarea este să stea sub tratament acasă, dar pentru 15% trebuie internare.

”Pentru mine verdictul a fost mai greu pentru că sunt în cei 15% internați”

Pentru mine verdictul a fost mai greu pentru că sunt în cei 15% internați, dar în spital este foarte curat, renovat, nu mai are nicio legătura cu vechiul spital. Însă cel mai important este comportamentul personalului: EXCEPTIONAL!

Și, din nou, nu mă refer la partea profesională, unde este evident că fac lucruri minunate (au tratat zeci de mii de pacienți) ci mă refer la partea psihologică.

Înainte, în spital era așa: doctorul spunea, asistenta scria, iar pacientul trebuia sa tacă pentru că știau ei ce au de făcut. Acum am găsit o cu totul alta politică.

Poate că exagerez puțin, dar aș putea spune că vii cu plăcere la spitalul COVID din Bârlad. Dacă cuvantul plăcere este un pic forțat, din motiv COVID, cu siguranță cuvântul ÎNCREDERE este corect.

Felicit întreaga echipă de la spitalul „Elena Beldiman” din Bârlad și sunt sigur că sistemul nostru de sănătate are o mare șansă cu astfel de oameni inimoși.

BRAVO! INGERII DE LA BARLAD”, scrie Titi Aur pe o rețea socială.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal