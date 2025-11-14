Traficul va fi restricţionat, sâmbătă, pe Bulevardul Unirii timp de trei ore

14 Noi 2025

Foto: Primăria Sectorului 4 / Facebook

Circulaţia auto va fi restricţionată, sâmbătă, pe Bulevardul Unirii, în intervalul orar 07:00 - 10:00, pe sensul de deplasare Casa Poporului spre Piaţa Alba Iulia, pentru lucrările efectuate la Planşeul Unirii, scrie Agerpres.



Primăria Sectorului 4 a precizat, vineri, pe Facebook, că măsura este necesară în vederea continuării lucrărilor din etapa 3 a proiectului - executarea forajului pentru piloţi la reabilitarea Planşeului Unirii.





Pentru realizarea manevrelor de amplasare a carcaselor metalice pe amplasament a fost obţinut avizul Brigăzii Rutiere pentru ca sâmbătă să se restricţioneze circulaţia auto pe Bulevardul Unirii, pe sensul de deplasare Casa Poporului spre Piaţa Alba Iulia.



Constructorul are obligaţia de a asigura semnalizarea rutieră corespunzătoare, constând în balize şi garduri direcţionale, lămpi de avertizare, precum şi indicatoarele "Ocolire prin dreapta" şi "Drum în lucru".