Tragedie în Bihor: Un copil de 5 ani și-a pierdut ambii părinți într-un accident. Mașina condusă de tatăl său s-a izbit de un autocar

Niciunul dintre pasagerii autocarului nu a fost rănit grav. FOTO: AlesdOnline

Un copil de doar cinci ani a rămas singur pe lume după ce şi-a pierdut ambii părinţi într-un grav accident de maşină petrecut pe centura Aleşdului. Maşina condusă de tatăl său a intrat pe contrasens şi a izbit din plin un autocar. Copilul, care se afla pe bancheta din spate, a fost preluat de salvatori şi transportat de urgenţă la spital. Niciunul dintre pasagerii autocarului nu a fost rănit grav.

Șofer: „L-am văzut pe domnul că a depășit linia continuă, am crezut că evită ceva, am încercat să trag dreapta cât am putut, m-a acroșat în spate, m-am uitat în oglindă și am văzut că s-a oprit în autocar. Eu aveam 40-45, el undeva 70-80.”

Localnic: „Am auzit o bubuitură și am ieșit afară.”

Samuel Bila, ISU Crișana: „Când am ajuns am găsit două persoane încarcerate, le-am declarat decesul, iar celelalte s-au evacuat și au fost transportate la spital.”

Natalia Hrihonișan medic UPU SMURD: „Un băiat de cinci ani cu un traumatism cranian minor, fracturi de membru superior și membru inferior. Bărbatul de 28 de ani a suferit contuzie toraco-abdominală și a brațului. Cei doi sunt stabili, bărbatul urmează să fie externat cu tratament la domiciliu.”