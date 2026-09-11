Trageri speciale loto aniversare, duminică, 13 septembrie. Loteria Română împlinește 120 ani de activitate și suplimentează premiile

Bilet la loto 6/49. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Loteria Română anunță Tragerile Speciale Loto Aniversare, duminică, 13 septembrie. Astfel, vor fi trageri duble pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40.

Loteria Română sărbătoreşte 120 ani de activitate, fiind astfel una dintre cele mai longevive companii româneşti, cu o importantă tradiţie în susţinerea proiectelor de interes public naţional.

Cu această ocazie, Loteria Română organizează duminică, 13 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală şi o tragere suplimentară.

Loteria Română suplimentează câștigurile

Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I, după cum urmează:

- Loto 6/49 - 200.000 de lei

- Joker - 100.000 de lei

- Loto 5/40 - 50.000 de lei

Preţurile variantelor simple de joc sunt:

- pentru Loto 6/49: 16 lei

- pentru Joker: 14 lei

- pentru Loto 5/40: 10 lei

- pentru Noroc: 4 lei

- pentru Noroc Plus: 3 lei

- pentru Super Noroc: 2 lei

Premii puse în joc la tragerile loto din 13 septemrbie 2026. Report la Joker și 6/49 de peste un milion de euro

Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30

Duminică, 13 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 10 septembrie, Loteria Română a acordat peste 20.400 de câştiguri în valoare totală de peste 1,45 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,86 milioane de lei (peste 1,11 milion de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,77 milioane de lei (peste 908.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,34 milioane de lei (peste 1,20 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 766.500 de lei (peste 145.900 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 839.500 de lei (peste 159.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,18 milioane de lei (peste 225.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 416.300 de lei (peste 79.200 de euro).