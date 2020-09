Traian Băsescu, atac la adresa Danei Budeanu: ”O ridicolă! I se pare că e deșteapta pământului”

„O ridicolă. E o femeie fără cultură. I se pare că-i deşteapta pământului şi e de un ridicol absolut.

Nu spun că Nicuşor Dan nu a intervenit pentru acel cetăţean care încălcase legea. Dar ajungea dacă se limita la această informaţie.

Am văzut-o şi aseară, pur şi simplu fără vocabular. Se vede că e o femeie care nu citeşte. Nu are cuvintele la ea. Se face că gândeşte adânc, dar pare că nu are cu ce”, a declarat Traian Băsescu pentru Adevărul.

Dana Budeanu îl desființează pe Nicușor Dan

Dana Budeanu a prezentat în timpul campaniei electorale o înregistrare în care Nicușor Dan sună să facă o intervenţie la Primărie pentru un interlop.

Mai mult decât atât, designerul vestimentar susţine că Nicuşor Dan a pus presiune pe un om de afaceri care avea legături cu Clanul Sportivilor, prin blocarea în instanţă a unui proiect imobiliar al acestuia.