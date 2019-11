Traian Băsescu îl taxează dur pe Niculae Bădălău pentru declarațiile făcute despre Diaspora: "Degradant pentru un om politic. Rușinos!"

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a criticat declarațiile lui Niculae Bădălău, liderul PSD Giurgiu, despre diaspora, care a spus că ideea de a se mări numărul parlamentarilor din diaspora este "o nebunie".

"Degradant pentru un om politic, pentru un senator. Rușinos! O asemenea abordare explică și de ce se fac praf, cei din PSD. Lor le plac doar banii, nu poporul român. Arată lipsă de inteligență. Este greu de calificat. De asta îi bate Diaspora, pe unde îi prinde îi cotonogește. Ei urăsc pe toți cei care au deschis ochii, asta e problema PSD", a declarat fostul președinte Traian Băsescu la B1 TV.

Liderul PSD Giurgiu, Niculae Bădălău a declarat vineri, într-o conferință de presă, că este „o nebunie” să se mărească numărul parlamentarilor de Diaspora, în străinătate fiind 700.000 de români cu domiciliu în străinătate, restul până la trei-cinci milioane fiind „fetele alea de le duc ăștia”.

Declarațiile lui Niculae Bădălău despre diaspora

„Intervine faptul asta ca eu sunt cetatean roman cu domiciliul in Spania, sau am dubla cetatenie si eu in Romania nu ma mai intorc niciodata. Pentru ce sa decid cei care conduc in Romania soarta lor? Vi se pare normal? Eu cred ca trebuie sa ii tinem apropiati si trebuie sa facem lucrul asta, dar trebuie sa ne gandim cum sa facem legal si normal”, a zis Niculae Bădălău.

„Noi trebuie sa gasim formele prin care si dansi..acum e discutia pe cate locuri dam in Diaspora. Daca vrei sa puneti pe listele partidului din Diaspora, cine nu va lasa? Nu putem sa marim numarul de parlamentari (...) acum au 700.000 de oameni care au domiciliu, pasapoartele alea cu domiciliu, care sunt legale, restul pana la 3-5 milioane, ca se vehiculeaza tot felul, sunt fetele alea de le duc ăștia, eu știu, nu ilegal, dar.. (...) Cred ca e o nebunie povestea asta, e o nebunie si cred ca va deranjeaza ca altcineva sa stabileasca soarta dvs decat cei din tara, care pana la urma ei mananca painea neagra”, a mai afirmat Bădălău.

Niculae Bădălău, liderul PSD Giurgiu și fostul ministru al Economiei, și-a cerut scuze public pentru declarațiile apărute în spațiul public. Fostul ministru a spus că, de fapt, declarațiile sale au fost scoase din context și nu a intenționat să jignească pe cineva.

'Îmi cer scuze pentru declarațiile despre Diaspora apărute astăzi în spațiul public. Ele au fost scoase din context, însă, în niciun caz, intenția nu a fost de a jigni pe cineva. Ii respect pe toți oamenii care muncesc pentru a-și întreține familiile și îi asigur de toată stima și prețuirea mea".

