Transportul în Delta Dunării a funcționat trei săptămâni fără finanțare de la Ministerul Transporturilor

Societatea Navrom Delta SA, singura companie care operează nave de mare capacitate în rezervație, nu a primit bani pentru serviciile prestate în primele trei săptămâni din 2026. sursa foto: Getty

Transportul public de persoane și mărfuri în Delta Dunării a funcționat, la începutul anului, fără finanțare din partea Ministerului Transporturilor. Societatea Navrom Delta SA, singura companie care operează nave de mare capacitate în rezervație, nu a primit bani pentru serviciile prestate în primele trei săptămâni din 2026. Conducerea firmei critică Direcția Navală din cadrul ministerului și susține că activitatea s-a desfășurat fără contract valabil, relatează Agerpres.

Directorul executiv al societății, Nicolae Chichi, consilier județean PNL, a fost întrebat despre situație în ședința de plen a Consiliului Județean Tulcea și a prezentat detaliile.

„Procedura de atribuire a acestui serviciu public s-a întâmplat pe 31 decembrie 2025, iar până pe 23 ianuarie nu am avut contract cu Ministerul Transporturilor, iar în această perioadă nu trebuia să circulăm, pentru că nu ni s-a decontat nimic. Noi abia pe 23 ianuarie am semnat acest contract. Nu am cerut ajutorul nimănui, nici de la CJ, nici de la Prefectură, pentru că în noiembrie am mai încercat o dată şi nu am primit niciun fel de ajutor. Ne-am luptat cu această Direcţie Navală şi cu ministerul şi nu vom reuşi să decontăm aceste zile. Îmi pare rău că nu ne-am oprit atunci. Am obosit. Nu ştiu dacă este rea-voinţă, prostie chiar la nivelul Direcţiei Navale din Ministerul Transporturilor, dar nu cred că am mai trăit aşa clipe complicate”, a declarat Nicolae Chichi.

Potrivit acestuia, în perioada 1–23 ianuarie, societatea a asigurat transportul fără să aibă garanția decontării serviciilor. Practic, cursele au continuat, deși contractul cu ministerul nu era încă semnat.

Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, pune situația pe seama constrângerilor bugetare de la început de an.

„Din cauza restricţiilor bugetare se întâmplă erori privind tăierile de subvenţii sau diminuarea lor, dar decidenţii trebuie să înţeleagă că fără Navrom Delta nu mai avem transport în rezervaţie. Dacă se unesc toate vocile din Tulcea, probabil că vom izbândi. (...) Transportul făcut de Navrom Delta SA este unul capital pentru existenţa comunităţilor din Deltă şi trebuie acordat tot suportul. Cei de la minister trebuie să înţeleagă foarte clar că nu suntem pe uscat, unde mai găsim o maşină privată sau avem alte mijloace de transport. Se va rezolva această situaţie, dar numai prin colaborare”, a spus Horia Teodorescu.

Acesta a amintit și proiectul privind Strategia de dezvoltare a transportului în Delta Dunării, derulat de Ministerul Transporturilor, și a ridicat problema colaborării cu operatorul actual.

„O responsabilitate majoră (în proiect – n.r.) o are Ministerul Transporturilor. Cum va reuşi să colaboreze cu cei care sunt din punctul meu de vedere cei mai specializaţi în transportul naval, Navrom Delta, astfel încât acest proiect să fie implementat şi funcţional? Pentru că e o mare dramă. Nu găsim pe toate drumurile căpitani, personal navigant şi aşa mai departe”, a mai declarat președintele CJ Tulcea.

Navrom Delta SA este singura companie din județ care asigură transport subvenționat pentru locuitorii din localitățile izolate din rezervație. Pentru mulți dintre aceștia, legătura cu municipiul Tulcea înseamnă acces la instituții publice, spitale sau alte servicii care nu există în satele din Deltă. Flota societății poate naviga inclusiv în condiții dificile, cu acordul autorităților competente.

În ultimii ani, firme private cu ambarcațiuni de agrement au cerut modificarea legislației pentru a putea transporta persoane în regim autorizat. O parte dintre liderii locali au susținut ideea împărțirii subvenției acordate de minister între mai mulți operatori.

Subvenția pentru transportul persoanelor din localitățile izolate din Delta Dunării se acordă de peste 20 de ani în baza unei licitații organizate de Ministerul Transporturilor o dată la patru ani. Contractul a fost câștigat de fiecare dată de Navrom Delta SA, care deține o flotă importantă și personal specializat.

Datorită subvenției, locuitorii Deltei plătesc pentru o călătorie de aproape cinci ori mai puțin decât tarifele practicate de operatorii privați cu ambarcațiuni de mici dimensiuni. În lipsa finanțării, acest echilibru devine fragil, iar comunitățile rămân fără o legătură esențială cu restul județului.