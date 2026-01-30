Trapperul MGK a fost reținut, după o bătaie la sală. Alți 6 tineri săltați de poliție. Aveau la ei cuțite, săbii și pistoale

Trapper-ul MGK, vedetă pe tiktok, a fost săltat de poliţişti, după o bătaie într-o sală de fitness din sectorul 6 al Capitalei. Alţi şase tineri au fost reţinuţi în urma conflictului. Oamenii legii au descoperit asupra lor mai multe cuţite şi o sabie.

Scandalul a avut loc într-un vestiar al unei săli de sport din sectorul șase. La un moment dat, grupul de șapte tineri, din care ar fi făcut parte și MGK - tineri cu vârste între 16 și 25 de ani - ar fi început să se certe cu un alt bărbat, în vârstă de 28 de ani.

La un moment dat, cearta a devenit mai aprinsă. Așadar, grupul de tineri ar fi scos din gențile de sport mai multe arme albe, printre care cuțite și bricege, însă doar pentru intimidare. Important de menționat este că nu le-au folosit în acest conflict.

Imediat, celelalte persoane aflate în vestiar au sunat la 112. Echipajele de poliție ajunse la fața locului i-au identificat pe tinerii în cauză și le-au controlat gențile. Și într-adevăr, au găsit asupra lor mai multe arme albe.

De asemenea, anchetatorii au verificat și alte încăperi din sala de sport, iar într-o toaletă ar fi găsită, spun surse Antena 3 CNN, o altă borsetă, în care se afla, de asemenea, un briceag, dar și o altă geantă în care s-ar fi aflat un pistol de tip air soft și un spray cu gaze lacrimogene.

Așadar, toți au fost conduși la secția de poliție pentru audieri și au fost reținuți pentru 24 de ore. Acum, pe numele celor șapte tineri a fost deschis un dosar pentru port fără drept de substanțe și obiecte periculoase, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.