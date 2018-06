Foto: pixabay.com

Trebuie să bem doi litri de apă pe zi?

Răspunsul șocant oferit de un nutriționist:

„Desi se spune ca trebuie sa bem zilnic minim 2 litri de lichide, asta nu inseamna ca trebuie sa ne fortam sa bem apa

Bineinteles ca e bine sa fii hidratat, sa bei suficienta apa. Dar de aici pana la a te forta zilnic sa inghiti 2 litri de apa ca atare, chiar daca nu simti nevoia, e un lucru gresit inteles. Sunt persoane carora nu le e niciodata sete, care nu transpira, al caror metabolism e "zgarcit" cu pierderea de lichide. Daca o astfel de persoana se obliga sa bea 2 litri de apa zilnic se va simti umflat, infiltrat, iar rinichii trebuie sa faca un efort ca sa elimine un exces de lichide pe care organismul nu l-a solicitat.

Pe de alta parte toate alimentele (cu exceptia uleiului) contin apa in proportii diferite, fructele si legumele fiind fruntase. Asa ca daca mananci ciorba, bei lapte sau iaurt, consumi fructe, legume, cafea, ceai, inghetata, vei avea suficiente surse de lichide in dieta. Mai adaugati la asta 2-3 pahare de apa, macar cate unul la fiecare masa si ati facut suma.

Recomandarea cu 2 litri de lichide include si alimentele consumate in acea zi, asa ca nu va invinovatiti daca nu beti multa apa, ca atare. Ce-i prea mult strica, chiar si daca e vorba de apa”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.